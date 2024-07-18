سجل الآن.. رابط التسجيل في قرعة الحج 2025 بالعراق استعلم عن موعد التسجيل في قرعة الحج

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب عن بدء قبول طلبات التسجيل في قرعة الحج للعام القادم تقدم الوزارة المساعدة للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج والذين يستوفون بعض الشروط المحددة من قبل الوزارة المغربية يمكن الاطلاع على الخطوات اللازمة للتسجيل في قرعة الحج 2025 وشروط المشاركة سنتعرف على التفاصيل فيما يلي.

التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن عملية التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في العراق، وحثت جميع الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام على استخدام الرابط الإلكتروني المتاح حاليًا للتسجيل بسهولة، دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة الرسمي كما شددت على أهمية تجنب التعامل مع الشركات الوهمية التي تدعي انتمائها للهيئة، وشرحت الإجراءات المطلوبة للتقديم من خلال اتباع الخطوات المحددة.

في البداية يتم الدخول الى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة الرسمي في العراق.

ثم يتم النقر على الاختيار المتعلق بالخدمات الإلكترونية.

ثم يقومون بتحديد الأشخاص الذين سيشاركون في سحب قرعة الحج لعام 2025 في العراق.

يجب عليك قراءة كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ثم يُطلب إدخال جميع المعلومات المطلوبة وضمان صحتها.

عند الانتهاء يتم حفظ الطلب.

بعد ذلك، يتوجب عليك طباعة الاستمارة بصيغة PDF والاحتفاظ بها للاستفادة منها عند تقديمها مع الوثائق المطلوبة.

شروط التقديم في القرعة بالمغرب

تضمنت متطلبات التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في المغرب عددًا من الضوابط الضرورية والهامة، بما في ذلك: