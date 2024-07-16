تحديث واتساب الجديد APP ⭐⭐⭐⭐ ( ميزات ممتـــازة).. اتسابق قبل كــل صحابك واحصل علي الاضافات الجــامدة

قام واتس اب في نسخته الجديدة باضافة ميزة جديدة في واتساب، حيث يعتبر واتس اب من أهم التطبيقات الخاصة بالمراسلة و الدردشات حول العالم، ويحرص القائمون على التطبيق على إضافة الكثير من الميزات المختلفة إلى النسخ الحديثة للتطبيق والتي تزيد من فاعلية التطبيق وادائه لدى المستخدمين، ويمكن التعرف على أهم ميزات واتساب الجديدة من خلال السطور التالية.

ميزة جديدة في واتساب

صرح موقع wa peta info على أن النسخة الجديدة من واتس اب تحمل ميزة جديدة في واتساب وذلك يتلخص في التالي:

أشار موقع wa peta info وهو الموقع المختص بمتابعة ونشر كافة المزايا الخاصة بتطبيق واتساب بأن التطبيق في طريقه لإضافة ميزة العلامة المفضلة للدردشات والتي تمكن المستخدم العثور على المحادثات المفضلة لديه.

حيث يمكن لمستخدمي واتساب في الفترة الأخيرة من تبويب المحادثات المفضلة لديهم ويمكن التبديل بكل سهولة بين المحادثات المفضلة بالإزالة والإضافة.

تهدف هذه الميزة إلى تنظيم المراسلات والمحادثات الخاصة بالمستخدم وترتيبها وفق للأهم بالنسبة لهم.

ميزة الاستجابة للحالة بشكل سريع

وهناك ميزة جديدة في واتساب غير التي ذكرناها وهي تتمثل في ميزة الاستجابة لتحديثات الحالة بشكل سريع وهي من الميزات التي يتابعها واتساب لأجهزة الاندرويد وذلك وفق ما صرح به موقع wa peta info المختص بنشر ومتابعة مزايا واتساب كما وضحنا، وتتمثل هذه الميزة في التالي