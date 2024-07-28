تبقى القليل فقط .. موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 لشهر أغسطس القادم

الكثير من الأشخاص الآن يتساءلون عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 أغسطس فمن الجدير بالذكر أنهم يرغبون في التعرف على هذا الموعد الخاص بالصرف لذا يبحثون عبر محركات البحث جوجل عن الموعد بالتفصيل في هذا المسلسل حسب ما أوضحته وزارة المالية العراقية، وكذلك سوف نرفق لكم كيفية الاستعلام عن تلك الرواتب بشكل الكتروني.
موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024
يقوم الكثير من الأشخاص بالتساؤل عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 وقد تم التنويه من جانب وزارة المالية العراقية عن هذا الموعد، إذ أنها قالت إنه سوف يتم الصرف الخاص برواتب الموظفين أغسطس القادم 2024 في اليوم الاول من اغسطس 2024 وإن كان هذا اليوم يصادف عطلة رسمية فإنه يتم تقديم الصرف او تاخيره
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 في العراق
بينت وزارة المالية العراقية انه يستطيع المواطن ان يستعلم عن الراتب الخاص به بسهولة:
- التوجه للموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية العراقيه بواسطة النقر على هذا الرابط.
- الخطوة الثانية تسجيل الدخول
- الخطوة الثالثة انتقاء أيقونة الخدمات الإلكترونية
- الخطوه الرابعه النقر على زر استعلام عن الرواتب
- الخطوة الخامسة انتقاء ايقونه رواتب المتقاعدين من ضمن الخيارات التي توجد أمامك
- الخطوه السادسه ادخال جميع البيانات اللازمة مراده منك بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.
- الخطوه الاخيره الضغط على زر الاستعلام، ومن ثم سوف تظهر أمامك كل التفاصيل التي تتعلق بالراتب الخاص بك عقب اتباعك تلك الخطوات اللازمة للاستعلام الموضحة من قبل وزارة المالية العراقية