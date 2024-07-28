تبقى القليل فقط .. موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 لشهر أغسطس القادم

الكثير من الأشخاص الآن يتساءلون عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 أغسطس فمن الجدير بالذكر أنهم يرغبون في التعرف على هذا الموعد الخاص بالصرف لذا يبحثون عبر محركات البحث جوجل عن الموعد بالتفصيل في هذا المسلسل حسب ما أوضحته وزارة المالية العراقية، وكذلك سوف نرفق لكم كيفية الاستعلام عن تلك الرواتب بشكل الكتروني.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

يقوم الكثير من الأشخاص بالتساؤل عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 وقد تم التنويه من جانب وزارة المالية العراقية عن هذا الموعد، إذ أنها قالت إنه سوف يتم الصرف الخاص برواتب الموظفين أغسطس القادم 2024 في اليوم الاول من اغسطس 2024 وإن كان هذا اليوم يصادف عطلة رسمية فإنه يتم تقديم الصرف او تاخيره

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 في العراق

بينت وزارة المالية العراقية انه يستطيع المواطن ان يستعلم عن الراتب الخاص به بسهولة: