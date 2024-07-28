الفراخ البيضاء والكتاكيت الساسو ! .. أسعار بورصة الدواجن 2024 بتاريخ اليوم وتحديث لحظي

جهاد حسين تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
الفراخ البيضاء والكتاكيت الساسو ! .. أسعار بورصة الدواجن 2024 بتاريخ اليوم وتحديث لحظي

العديد من الأشخاص الان في مصر يتساءلون عن أسعار بورصة الدواجن اليوم اذ ان بورصه الدواجن تعد من أبرز السلع وأهمها التي يقوم الكثير من الاشخاص بالبحث عليها بصورة مستمرة وبشكل يومي، لذا سوف نرفق لكم تلك الاسعار في السطور القليله القادمه في هذا المقال في كل الأسواق في مصر وايضا اسعار الكتاكيت بالانواع المختلفة لها.

أسعار بورصة الدواجن

فيما يلي اسعار بورصة الدواجن اليوم في كل الاسواق المصريه:

  • سعر الفراخ الساسو اليوم يكون بحوالي 103 جنيه مصري وايضا 104 جنيه مصري
  • كذلك سعر الفراخ البيضاء الذي يكون وزنها كيلو تكون بحوالي 70 جنيه مصري وكذلك 71 جنيه مصري
  • كما ان سعر فراخ البلدي تكون بحوالي 120 جنيه مصري و 121 جنيه مصري
  • هذا بجانب أن سعر الفراخ البلدي الامهات بحوالي 60 جنيه مصري

اسعار الكتاكيت اليوم

فيما يلي اسعار الكتاكيت اليوم:

  • سعر كتكوت ابيض شركات ب 23 جنيه مصري و27 جنيه مصري
  • كما أن سعر كتكوت ساسو 18 جنيه مصري و 19 جنيه مصري
  • كذلك أن سعر كتكوت ابيض قطعان عمره يوم 17 جنيه مصري و17 وربع جنيه مصري
  • كما أن سعر كتكوت ساسو بيور 19 جنيه مصري و 20 جنيه مصري
  • كما أن سعر كتكوت بلدي حر سبع جنيهات مصريه وثمن جنيهات مصريه
  • سعر كتكوت هجين 15 جنيه مصري و16 جنيه مصري
  • هذا بجانب أن سعر كتكوت روزي بيور 17 جنيه مصري و18 جنيه مصري
  • سعر كتكوت بط فرنساوي 15 جنيه مصري و16 جنيه مصري
معلومات الكاتب
جهاد حسين

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