الفراخ البيضاء والكتاكيت الساسو ! .. أسعار بورصة الدواجن 2024 بتاريخ اليوم وتحديث لحظي

العديد من الأشخاص الان في مصر يتساءلون عن أسعار بورصة الدواجن اليوم اذ ان بورصه الدواجن تعد من أبرز السلع وأهمها التي يقوم الكثير من الاشخاص بالبحث عليها بصورة مستمرة وبشكل يومي، لذا سوف نرفق لكم تلك الاسعار في السطور القليله القادمه في هذا المقال في كل الأسواق في مصر وايضا اسعار الكتاكيت بالانواع المختلفة لها.

أسعار بورصة الدواجن

فيما يلي اسعار بورصة الدواجن اليوم في كل الاسواق المصريه:

سعر الفراخ الساسو اليوم يكون بحوالي 103 جنيه مصري وايضا 104 جنيه مصري

كذلك سعر الفراخ البيضاء الذي يكون وزنها كيلو تكون بحوالي 70 جنيه مصري وكذلك 71 جنيه مصري

كما ان سعر فراخ البلدي تكون بحوالي 120 جنيه مصري و 121 جنيه مصري

هذا بجانب أن سعر الفراخ البلدي الامهات بحوالي 60 جنيه مصري

اسعار الكتاكيت اليوم

فيما يلي اسعار الكتاكيت اليوم: