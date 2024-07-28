وقف خطة تخفيف الأحمال في محافظات مصر؟! .. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تكشف الأمر

عدد كبير جدا من الأشخاص يتساءلون عن كل ما يخص وقف خطة تخفيف الأحمال في كل محافظات مصر اذ انه من المفترض أن يتم البدء في يوم الأحد الذي كان يوافق الحادي والعشرين من يوليو 2024 بوقف الخطة الخاصة بتخفيف الأحمال الكهربائية وذلك بعد جهد الحكومة في مصر للمساهمة في الحد من الأزمة التي يعاني منها العديد من المواطنين، وتبعا التوجيهات الخاصة بمجلس الوزراء فإنه تم إتاحة الكمية الضرورية اللازمة من الوقود وهذا لكي يتم تلبية متطلبات المواطنين وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل التي تخص خطة تخفيف الأحمال.

وقف خطة تخفيف الأحمال

لقد بين مسؤول بوزاره الكهرباء والطاقه المتجدده ان اليوم الاخير خطة تخفيف الأحمال كان في يوم الأحد 21 يوليو 2024، اذ ان وزارة البترول استطاعت إتاحة كمية هائلة من الوقود لكي تلبي متطلبات المواطنين كذلك أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بين انه في يوم الأحد سيتم وقف خطة تخفيف الأحمال، وبالفعل حدث ذلك وقال إن ذلك يكون الى انتهاء فصل الصيف وهذا عقب استيراد الدولة شحنات يكفي من الغاز التي سوف تقوم بالمساعدة على تشغيل محطات الكهرباء.

عقوبات موظفي الكهرباء في هذه الحالات

فيما يخص القانون رقم 192 لسنة 2020 وفيما يرتبط بتعديل بعض معايير قانون الكهرباء الصادرة بقانون رقم 87 لعام 2015 فانها توجد مجموعة من العقوبات على موزعي الكهرباء في الحالات الخاصة بالمخالفة، وتبعا المادة 13 فإنه ليس من الجائز مزاولة انتاج او بيع او توزيع الكهرباء بغير طلبتي ترخيص من الجهاز وهذا على حسب أحكام ومعايير القانون واللائحة التنفيذية الخاصة به وعند مخالفة ذلك، فإنه يتم العقاب بالحبس حتى ثلاث سنوات كحد ادنى وغرامة مالية مليون جنيه مصري كحد أقصى