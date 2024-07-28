عيار 18 و21 و24 .. أسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 28 من يوليو 2024 “أعرف الاسعار وصلت لفين”

يقوم الكثير من الأشخاص بالتساؤل عن اسعار الذهب اليوم بالتحديد عيار 21 ومن الجدير بالذكر أن الذهب دائما يكون في حاله متغير وليس ثابت لذا تتغير الاسعار الخاصة به بمرور الوقت، ومن الجدير بالذكر أن الذهب شهد ارتفاع للغاية في الفترة السابقة ويتم التساؤل من جانب الأشخاص في مصر عن السعر اليوم/ وفيما يلي سوف نوضحه لكم في هذا المقال.

أسعار الذهب اليوم

العديد من المواطنين بجمهورية مصر العربية يظلوا يتساءلون عن أسعار الذهب اليوم، فتجدر الإشارة بأن تلك الأسعار مهمة لدى الكثير من الأشخاص، وكما نعلم أن تلك الأسعار تتباين بشكل مستمر ودائم، وقد شهدت أسعار المعدن الأصفر اليوم انخفاض بشكل ملحوظ، وهذا عند المقارنة بأسعار أمس، وفيما يلي تلك الأسعار الخاصة بالمعدن الأصفر اليوم بالعيارات المختلفة:

وصل سعر الذهب اليوم عيار 24 لما يقرب من حوالي 3743 جنيها مصريًَا.

كما أن سعر الذهب عيار 21 اليوم قد وصل ليسجل حوالي 3275 جنيها مصريا.

هذا بجانب أن سعر الذهب عيار 18 بلغ اليوم حوالي 2807 جنيها مصريا.

كذلك أن سعر الجنيه الذهب اليوم وصل لحوالي 26200 جنيها مصريا.

أسعار الذهب

في الحقيقة أن أسعار الذهب قد وصلت إلى أعلى مستوى لها لتسجل حوالي 2483 دولار للأونصة الأسبوع الذي مضى، وذلك بتسعير الأسواق بصورة عامة لنزول أسعار الفائدة الأمريكية مع مجيئ سبتمبر، حيث يعتبر انخفاض أسعار الفائدة يخفض من سعر الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقوم بتقديم عائد وانخفض الذهب العالمي اليوم حتى 2370 دولارا.