الأخضر في ثبات .. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 28 يوليو 2024 واسعاره في البنوك

الكثير من المواطنين في مصر يتساءلون عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم اذ انه باستمرار يتغير سعره كما يتم التساؤل من جانب المواطنين في مصر عن سعر الدولار في مختلف البنوك المصريه فالاخضر بشكل مستمر يتباين سعره ولا يكون مستقر ويتوقف عليه الأسعار الأخرى في مصر، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الاسعار الخاصه به بالسوق السوداء اليوم.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

يعتني الكثير من المواطنين بالاطلاع على سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، فقد وصل إلى 48,9 جنيه للشراء، وكذلك 48,4 جنيه للبيع، وهذا عقب إعلان البنك المركزى المصري عن زيادة سعر الفائدة حتى 6% علي الايداع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

فيما يلي سعر الدولار اليوم بمختلف البنوك المصرية:

بلغ سعر الدولار في البنك المركزى المركزى لحوالي 455 48.316

كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري لحوالي 41 48.31

كما أن سعر الدولار وصل في بنك مصر لحوالي 4 48.3

هذا بجانب أن الدولار وصل سعره في بنك القاهرة لما يقرب من حوالي 41 48.31

كذلك وصل الأخضر في مصرف أبوظبى الإسلامى لمتا يقرب من حوالي 45 48.35

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي لما يقرب من حوالي CIB41 48.31

وصل الدولار في بنك وصل لحوالي HSBC HSBC42 48.32

في بنك الإسكندرية وصل لحوالي 42 48.32

في البنك الأهلى القطرى وصل لحوالي QNB44 48.34

أسباب تراجع الأخضر في السوق السوداء

قضت الحكومة المصرية تمامًا على كافة الأسواق السوداء بعد أن ارتفع الدولار بها عن 90 جنية مصري، وكانت حالة من الاستغلال بين المصريين وبعضهم بشكل كبير جدًا، وبناءً على ذلك فقد قامت الحكومة بدورها الأساسي لمنع هذا الأستغلال والحفاظ على تداول الأسعار الرسمية فقط.