مركز هيمالايا ويلنس يضم أكبر قطاع البحث والتطوير 2024 على مستوى العالم .. لإنشاء الرعاية الصحية في الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على قيمة قطاع البحث والتطوير كركيزة مهمة من ركائز التنمية المستدامة والاقتصاد الإبداعي، ورافعة مهمة لتعزيز أداء وقدرات مختلف القطاعات، حيث قال سموه إن هذا القطاع يعد من أهم القطاعات التي تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمه من خلال تهيئة الحوافز اللازمة والبيئة المواتية لمؤسساته للنمو والازدهار.

قطاع البحث والتطوير

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمركز ”هيمالايا“ المتطور للأبحاث في مجمع دبي للعلوم وهو مركز ”هيمالايا ويلنس“ المتخصص في ابتكار وتطوير منتجات الرعاية الصحية الطبيعية القائمة على الأعشاب والمكملات الغذائية الطبيعية، حيث اطلع سموه على شرح موجز من إدارة المركز.

كما اطلع سموه على المبادئ الأساسية لجسم الإنسان من قبل قيادة المركز وعلى العمل البحثي للمركز الذي يركز على ابتكار أحدث التركيبات الطبية والتوسع في الإنتاج في مختبر عمليات الابتكار، وذلك بفضل ما يتمتع به المركز من قدرات وإمكانيات تقنية لإنتاج مغذيات تعزز الوظائف الأساسية لجسم الإنسان.

كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في مرافق المركز العالمي الذي يمتد على مساحة 55 ألف متر مربع، والذي يعمل على إنتاج مجموعة من المنتجات التي يتم تصديرها من دبي إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك تماشياً مع برنامج دبي للأبحاث والتطوير، كما يشجع مشاركة القطاع الخاص في تطوير قدرات قطاع الرعاية الصحية في دبي مكونات المركز العالمي الذي تبلغ مساحته 55,000 متر مربع.

ارشادات الشيخ محمد بن راشد

أشادت سموه بالأنشطة البحثية التي يقوم بها المركز والهادفة إلى الإسهام في خدمة الإنسانية وضمان الصحة، وتمنى للمركز وفريق الباحثين فيه النجاح في مهمتهم، فقد قال إن دبي وجهة داعمة لكل أشكال الإبداع بما في ذلك الإبداع العلمي لتبقى منارة أمل لمستقبل أفضل للإنسانية والعلم والإبداع, وأكد سموه أن دبي ستبقى المنصة التي تنطلق منها الجهود الرامية إلى تحقيق التميز في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والبحث والتطوير.