صنف بأجمل المباني على وجه الأرض!! .. قصة متحف المستقبل بأحدث التصميمات المبتكرة في دبي 2024

يعتبر أجمل مبنى على وجه الأرض حيث يعد متحف المستقبل معجزة معمارية لا مثيل لها في العالم، فأن المتجانسة العملاقة التي تشبه القطرة العملاقة تلمع مثل المعادن، وذلك لأنه لم يتم تشييد أي مبنى آخر في العالم وفقاً لنفس النوع من التكنولوجيا، وبفضل استخدام أحدث التقنيات فأن المتحف يبدو وكأنه يطفو بدون أساسات أو دعامات أو أعمدة.

قصة متحف المستقبل

بدأت قصة متحف المستقبل في فبراير 2014 عندما نظمت القمة العالمية للحكومات متحف خدمات حكومات المستقبل كمعرض مصاحب للقمة العالمية للحكومات في فبراير 2015، حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل وهو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بزيارة متحف المستقبل في فبراير 2015 فقد اطلع على العديد من الأفكار المستقبلية والمناقشات المهمة، حيث تم إطلاق اسم ”متحف المستقبل“ على المشروع الذي لرؤيته الإيجابية والمستقبلية.

فالجدير بالذكر أنه في 3 مارس 2015 تم الإعلان عن إطلاق مشروع ”متحف المستقبل أعلن عن إطلاق مشروع ”متحف المستقبل“حيث بدأت أعمال بناء متحف المستقبل في عام 2017 وذلك باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد لطباعة أجزاء كبيرة ومهمة من المتحف، وتم الانتهاء من الهيكل الإنشائي في عام 2018 ، كما تم وضع القطع النهائية في فعالية أقيمت في 20 نوفمبر 2020، جائحة كوفيد-19.

تصميم هندسي مبتكر

يعد متحف المستقبل معجزة هندسية حيث يمتد على مساحة 30,000 متر مربع، ويبلغ ارتفاعه 77 متراً وارتفاعه سبعة طوابق، ويتميز بعدم وجود أعمدة في الداخل، كما أن واجهته مصنوعة آلياً ومصممة بشكل جميل

كما يمتد واجهة متحف المستقبل على مساحة 17,600 متر مربع، وتستخدم الواجهة خطاعربيا فريد ومصنوع من الفولاذ اللامع لتظهر للعالم الإنجازات.