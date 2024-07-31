كم سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية مقابل الدولار والجنيه بعد اخر ارتفاع

ننشر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 28 – 7 – 2024 في تقريرنا الصباحي، نعرض لكم أحدث الأسعار التي تم تسجيلها في البنوك المصرية خلال جلسة التداول الصباحية لليوم، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر الريال السعودي استقرارا اليوم، هذه الأسعار هي للجلسة الصباحية وقد تتغير خلال فترة التداول اليومية، لذا ننصح دائمًا بمتابعة التحديثات اللحظية، للحصول على أحدث المعلومات والتطورات في أسعار صرف العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أسعار الريال مقابل الجنيه المصري أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية تسجل تباينًا خلال التعاملات اليومية، وفيما يلي أحدث الأسعار المسجلة:

البنك المركزي المصري: 12.87 جنيه للشراء. 12.91 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 12.86 جنيه للشراء. 12.90 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.86 جنيه للشراء. 12.90 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.87 جنيه للشراء. 12.90 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 12.81 جنيه للشراء. 12.90 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي التجاري: 12.56 جنيه للشراء. 12.91 جنيه للبيع.

بنك البركة: 12.81 جنيه للشراء. 12.90 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 12.83 جنيه للشراء. 12.91 جنيه للبيع.

تبقى أسعار الصرف تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، حيث يتابع المستثمرون والمواطنون عن كثب تطوراتها لاتخاذ القرارات المناسبة في التعاملات المالية اليومية.

الريال مقابل الدولار اليوم في البنوك

الريال السعودي يصعد مقابل الدولار الأمريكي كم سعر الريال السعودي إلى سعر الدولار الأمريكي:

5 ريال سعودي تعادل 1.32 دولار أمريكي.

10 ريال سعودي تعادل 2.65 دولار أمريكي.

20 ريال سعودي تعادل 5.29 دولار أمريكي.

50 ريال سعودي تعادل 13.23 دولار أمريكي.

100 ريال سعودي تعادل 26.47 دولار أمريكي.

250 ريال سعودي تعادل 66.17 دولار أمريكي.

500 ريال سعودي تعادل 132.34 دولار أمريكي.

1000 ريال سعودي تعادل 264.68 دولار أمريكي.

2000 ريال سعودي تعادل 529.36 دولار أمريكي.

5000 ريال سعودي تعادل 1323.40 دولار أمريكي.

هذه كانت آخر الأسعار لتحويل الريال السعودي إلى الدولار الأمريكي.

توقعات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

توقعات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، من تحليلات الخبراء الماليين، يُتوقع أن يشهد سعر الريال السعودي تغيرات ملموسة مقابل الجنيه المصري خلال الأيام القادمة، من المهم الإشارة إلى أن توقعات سعر العملة قد تتأثر بالعوامل الاقتصادية المتغيرة، وننصح بمتابعة المستجدات اليومية للحفاظ على استدامة استثماراتك.

سعر الدولار والعملات الأجنبية داخل البنك الأهلي

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا خلال بداية تداولات اليوم الأربعاء، 31 يوليو 2024، وذلك بعد الفترة الأخيرة التي سجل خلالها ارتفاعًا ملحوظًا، وفي سياق متصل، استقرت أسعار العملات الأجنبية الأخرى أيضًا داخل البنك الأهلي المصري، حيث سجلت التالي: