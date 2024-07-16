فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين أهم شروط التقديم وموعد التقديم

أعلن الجيش الوطني السعودي عن فتح باب تلقي الطلبات للانضمام إلى كلية الملك خالد العسكرية، المعتبرة واحدة من أهم الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية، يأتي هذا الإعلان بعد فتح باب التسجيل من قبل الحرس الوطني، حيث تزداد الرغبة والاهتمام في معرفة تفاصيل التقديم والجدول الزمني لاستقبال الطلبات.

التسجيل في كلية الملك خالد

سجل في كلية الملك خالد الآن في الدفعة الحالية من خلال المنصة الإلكترونية التي أتاحتها للتسجيل، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع كلية الملك خالد. الضغط على رابط التسجيل في تبويب “الإعلانات”. الانتقال إلى صفحة التسجيل مع عرض التفاصيل. الموافقة على شروط التسجيل وقراءة التعليمات. الضغط على “النفاذ الوطني الموحد” وتسجيل الدخول. ملء استمارة التسجيل بدقة وإدخال البيانات المطلوبة.

متى يفتح التسجيل في الجامعه الملك خالد؟

تم فتح باب تلقي طلبات للتسجيل والانضمام إلى دورة تأهيل الجامعيين الضباط، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق14 يوليو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث يشترط على الراغبين في التقديم لهذه الدورة الالتزام بالمواعيد المعلنة، حيث سيتم غلق باب تلقي الطلبات بانتهاء ساعات يوم الخميس الموافق18 يوليو 2024، وأشارت المصادر إلى أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة، حيث لن يتم قبول أية طلبات بعد انقضاء هذه المدة،

كم النسبة المطلوبة لدخول كلية الملك خالد؟

في إعلان رسمي صادر عن كلية الملك خالد، تم الكشف عن شروط القبول الجديدة للعام القادم، وأكدت الكلية أن النسبة المطلوبة للقبول تتطلب حصول الطالب على درجات محددة في اختبارات معينة، ووفقًا للبيان، يجب على المتقدمين الحصول على درجة لا تقل عن (65) في اختبار القدرات، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحصلوا على درجة لا تقل عن (60) في اختبار التحصيلي، يأتي هذا القرار في إطار سعي الكلية لضمان جودة التعليم واختيار الطلاب المتميزين للالتحاق بالبرامج الأكاديمية.