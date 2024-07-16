بسطيف وتيمسان والبواقي.. ننشر رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2024 وزارة التربية الوطنية

حددت وزارة التعليم العالي موعد الإعلان عن نتيجة البكالوريا لعام 2024 في دولة الجزائر، حيث بلغ عدد الطلاب أكثر من نصف مليون طالب وطالبة قاموا بأداء الامتحانات في جميع كليات الدولة، وأوضح وزير التعليم العالي أنه سوف يقيم مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة البكالوريا لعام 2024 في الأيام القادمة، وسوف يتم نشر النتيجة على موقع الديوان الوطني الجزائري، ولذلك سوف نشرح لكم تفصيليا من خلال مقالنا كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا بشكل تفصيلي، حيث أن الكثير من الطلاب في العديد من الولايات المختلفة الجزائرية من ولايات تمنراست وولاية أدرار، وولاية تيندوف وبشار والوادي بالأضافة إلى النعامة والأغواط وجميع ولايات الجمهورية العربية الجزائرية تنتظر أن يتم إصدار نتائج البكالوريا في الجزائر، حيث من المتوقع أن تعلن نتائج الباك بالجزائر إحداي أيام 17 أو 18أو19، أو 20 جوان الحالي، حيث أن عمليات تدقيق التصحيح الان تمت بشكل صحيح في إنتظار رصد النتائج.

نتائج البكالوريا في الجزائر 2024

وضعت وزارة التعليم العالي شرح تفصيلي للاستعلام عن نتيجة النهائية للبكالوريا لعام 2024 حيث أنها قامت بتنفيذ جدول زمني خاص بالتصحيح واستمر لمدة ست أيام متتالية، وقامت برصد النتيجة لأكثر من 900 ألف طالب، ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الطريقة التالية:

تقوم بالدخول على موقع الوطني للديوان وتستطيع الوصول إليه من هنا.

اكتب رقم التسجيل الخاص بك.

ثم اكتب الرقم السري المتعلق بالطالب.

واضغط على سؤال الأمان العشوائي.

ثم اضغط على عرض النتيجة.

طريقة الحصول على نتيجة البكالوريا بخدمة الرسائل النصية

من الطرق الرائعة التي قامت بوضعها وزارة التربية والتعليم هي إمكانية الاستعلام عن نتيجة البكالوريا في الجزائر بواسطة خدمة الرسائل النصية وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى أن تكتب رقم #567*على الهاتف الخاص بك.

ثم تضغط على كلمة اتصال.

بعد ذلك قم بتحديد اللغة ثم اكتب الرقم التسجيلي المتعلق به.

واكتب الرمز السري.

سوف تأتي لك رسالة أخرى بها نتيجة البكالوريا الخاصة بك.

ويمكن لجميع الطلبة والطالبات في كل ولايات جمهورية الجزائر الإستعلام عن نتائج الطلاب بشكل سهل للغاية مع تمنياتنا بالنجاح للجميع.