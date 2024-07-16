“هتعرف نتيجك عبر SmS” موعد ظهور نتائج البكالوريا في الجزائر دورة جوان 2024 وكيفية الاستعلام عن النتيجة

ahmed masoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“هتعرف نتيجك عبر SmS” موعد ظهور نتائج البكالوريا في الجزائر دورة جوان 2024 وكيفية الاستعلام عن النتيجة
"هتعرف نتيجك عبر SmS" موعد ظهور نتائج البكالوريا في الجزائر دورة جوان 2024 وكيفية الاستعلام عن النتيجة

بالتزامن مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في الجزائر تزايد البحث عن معرفة موعد ظهور النتائج حيث أوضحت وزارة التعليم أن الإعلان عن النتائج سيتم عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات النهائية كما أشارت الوزارة إلى أن امتحانات البكالوريا تمت بكل هدوء ولم يتم ضبط حالات غش ولا توجد أى شكوى من قبل الطلاب أو أولياء الأمور.

موعد ظهور نتائج شهادة البكالوريا

أعلنت وزارة التعليم الجزائرية أنه عقب الانتهاء من أعمال تدقيق أوراق الامتحانات ومراجعتها ورصد الدرجات النهائية يتم اعتماد النتيجة رسمياً ورفعها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج من الفترة 15 من شهر يوليو حتى 25 يوليو وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً.

طرق الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2024

وزير التربية الوطنية أعلن عن طرق الاستعلام عن نتائج البكالوريا حيث يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ويمكن أيضا الاستعلام عن النتائج من خلال موقع فضاء أولياء الطلاب، وأخيرا يمكن الحصول على نتائج البكالوريا عبر الرسائل النصية القصيرة على الجوال.

خطوات الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2024 إلكترونيًا

يستطيع كافة الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج البكالوريا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  • قم بالدخول على موقع الديوان الوطني  للامتحانات والمسابقات.
  • اضغط على نتائج الطلاب.
  • قم بكتابة رقم التسجيل والرقم السري.
  • اضغط على أيقونة استعلام.
  • سوف تظهر أمامك النتيجة.

الحصول على نتائج شهادة البكالوريا عبر SMS الجزائر

كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن نتائج البكالوريا عبر الرسائل النصية وذلك من خلال اتباع ما يلى:

  • قم بكتابة الكود #567*.
  • ثم قم بكتابة الرقم السري ثم الرقم التسجيلي.
  • انقر فوق الاتصال.
  • ستصلك رسالة نصية على هاتفك بها النتيجة.
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ahmed masoud

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