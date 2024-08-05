هل تم تحديد موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس؟ تردد قناة ATV التركية والجزائرية الناقلة لـ “Osman Season 6”

يزداد اهتمام المتابعين لمعرفة موعد عرض مسلسل (قيامة عثمان) في موسمه السادس، حيث يُعتبر هذا المسلسل من أبرز الأعمال التركية التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث تُعدّ سلسلة “قيامة عثمان” واحدة من أبرز الأعمال الدرامية، التركية التي حققت شهرة واسعة وأثارت اهتمامًا كبيرًا في العالم العربي، بعد النجاح الباهر للمواسم السابقة، يتطلع المشاهدون بفارغ الصبر إلى انطلاق الجزء السادس من المسلسل، مع اقتراب موعد العرض الجديد، يتزايد الحماس لمعرفة التفاصيل حول موعد البث، والقنوات التي ستقوم بنقل الحلقات, في هذا المقال، سوف نستعرض موعد عرض الموسم السادس والترددات التي يمكن للمشاهدين استخدامها لمتابعة أحداثه المشوقة.

هل تم تحديد موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس؟

أُعلن رسميًا أن الحلقة الأولى من الموسم السادس ستُعرض في أكتوبر 2024، ومن المتوقع أن يُبث المسلسل كل يوم أربعاء عبر قناة ATV التركية، التي كانت الناقل الرسمي للمسلسل منذ الموسم الأول، ستُعرض الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، يمكن للمشاهدين متابعة العرض عبر الترددات التالية:

تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ:3/4

تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12692

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ماهو تردد قناة الفجر الجزائرية؟

تعتبر قناة الفجر الجزائرية الناقل الرسمي للمسلسل في المنطقة العربية، حيث ستقوم بعرض الحلقة مترجمة، ومدبلجة، يمكن متابعة قناة الفجر عبر الترددات التالية:

ماهو تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات؟

التردد: 12034

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ماهو تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات؟

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ماهو موعد عرض مسلسل قيامة عثمان؟

وفقًا للشركة المنتجة، سيتم عرض مسلسل قيامة عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية مباشرة بعد الانتهاء من التصوير، مع اقتراب موعد عرض الجزء السادس من مسلسل “قيامة عثمان”، يزداد الترقب بين متابعيه من مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث يعد هذا الجزء الجديد فرصة للاستمتاع بمزيد من الأحداث المثيرة، والتطورات الجديدة في قصة المسلسل المشوقة، من خلال متابعة الترددات التي تم توفيرها، يمكن للجميع الاستمتاع بالموسم الجديد بوضوح، وجودة عالية، نأمل أن يكون الموسم السادس على قدر تطلعات الجمهور، ويقدم لهم تجربة مشاهدة ممتعة، وشيقة.