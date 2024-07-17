بشكل رسمي .. طريقة التسجيل في منفعة الاسرة تعرف على أهم الشروط

يوفر برنامج الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج الداعمة للأفراد ويتميز برنامج منفعة دخل الأسرة بتركيزه على الأسر ذات الحاجة العالية، حيث يهدف إلى تحسين نوعية حياتهم من خلال تقديم دعم مالي شهري توجد معايير محددة يجب على الأسر تحقيقها للاستفادة من منفعة دخل الأسرة، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

رابط التسجيل في منفعة الأسرة عمان 2024

تقدم حكومة سلطنة عمان رابطًا لتسجيل منحة عمان 2024 للأشخاص المؤهلين لتقديم الطلبات عبر الإنترنت يجب على الراغبين في التسجيل اتباع عدد من الخطوات المحددة

الوصول إلى الموقع الرسمي لصندوق الضمان الاجتماعي.

اضغط على دعم منفعة أسرة.

الرجاء ملء كافة البيانات الشخصية في الحقول المحددة.

تدقق في المعلومات المدخلة، خصوصا الراتب الشهري الذي يستلمه المتقدم.

اضغط بعد ذلك على إرسال الطلب.

سيتم الرد على الطلبات بعد إجراء الفحص والمراجعة اللازمة في أسرع وقت من قبل إدارة المنفعة.

شروط منفعة دعم الأسرة 2024

أصدر الصندوق الاجتماعي في عمان بيانًا رسميًا يبين أهم شروط التسجيل في منفعة دعم الأسرة لعام 2024، وتشمل هذه الشروط: