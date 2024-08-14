“وينك يا لولو ضحكي النونو” اضبط الآن تردد قناة وناسة Wannasah TV على جميع الأقمار الصناعية وابسط أطفالك 24 ساعة

قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات التي توفر محتوى متخصص للصغار يساعدهم على اكتساب قدرات ومهارات عالية بشكل بسيط من خلال البرامج المتنوعة التي توفرها لهم على شاشتها، وجدير بالذكر أن القناة تمكنت من المزج بين المرح والتسلية وبين التعليم من خلال العديد من الأغاني والرسوم الملونة التي تقدمها مجموعة من الشخصيات الرئيسية في القناة والتي يحبها الأطفال، ومن هذا المنطلق فإن إدارة القناة تسعى بكل جهد لها إلى تعزيز القدرات المعرفية والعقلية لدى الأطفال وتنمية مهاراتهم باستمرار.

تردد قناة وناسة للأطفال

يمكن للصغار الحصول على أفضل تجربة في مشاهدة القناة وذلك من خلال ضبط التردد واستقبال القناة بعدة خطوات بسيطة تبدأ بإضافة البيانات التالية:

التردد: 10727.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

محتوى قناة وناسة وبرامجها

يتنوع المحتوى الذي تقدمه القناة على شاشتها بين التعليم والترفيه مما يجعلها الوجهة المميزة لمن يرغب في اكتساب معلومة جديدة، حيث تتضمن القناة البرامج التالية:

تقدم باقة مميزة من برامج الرسوم الملونة التي ينجذب إليها الأطفال ليتمكنوا من استكشاف عالم جديد من خلال المغامرات التي يقوم بها الشخصيات المفضلة لديهم في القناة.

تضم مجموعة متنوعة من البرامج الهادفة التي تساهم في تعليم الصغار أساسيات القراءة والكتابة وأيضًا القيم والأخلاق، وذلك من خلال الأنشطة التفاعلية التي توفرها القناة على شاشتها.

كما تقدم مجموعة ممتازة من افلام الكرتون التي تعزز خيال الأطفال وتجذب عقولهم الصغيرة نحو الإبداع وبالتالي تعمل على تطوير المهارات الاجتماعية لديهم.

تثبيت قناة وناسة

قناة وناسة هي الخيار الأمثل للأسرة وذلك لأنها تقدم محتوى هادف وآمن وبالتالي يضمن الآباء وصول المعلومة الصحيحة لأبنائهم بشكل جذاب، لذلك من الأفضل تحديث الريسيفر وإضافة التردد لاستقبال بث القناة بجودة عالية، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية: