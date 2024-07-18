الرابط الرسمي هُنا.. رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 حسب الاسم moed.gov.sy وخطوات استخراجها خطوة بخطوة 

تعتبر نتائج امتحانات الصف التاسع لعام 2024 حسب الاسم في سوريا من المواضيع الهامة التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور، حيث تمثل هذه النتائج نقطة تحول حاسمة في مسيرة الطلاب التعليمية، وتعد عملية البحث عن النتائج حسب الاسم من أهم الطرق التي يلجأ إليها الجميع للحصول على نتائجهم بشكل دقيق وسريع، حيث تم تحسين المناهج الدراسية وتطوير أساليب التعليم و الامتحانات لتواكب المتطلبات الحديثة، ونقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2024.

نتائج التاسع 2024 حسب الاسم

قامت وزارة التربية والتعليم بمتابعة سير الامتحانات بشكل يومي من خلال مركز عمليات الوزارة في سوريا، وتمت الامتحانات بسلاسة ودون أي مشكلات تذكر على جميع المستويات، و الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 حسب الاسم باتباع الخطوات التالية:

الدخول لموقع وزارة التربية السورية.

الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

اختيار خانة الصف التاسع.

تحديد الدور الأول 2024.

النقر على محافظة الطالب التابعة له.

ادخال الاسم كاملا ورقم الاكتتاب.

النقر على خانة الاستعلام

يتم عرض النتائج بها تفاصيل الدرجات والمجموع الكلي.

نتائج الصف التاسع 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أن عدد الطلاب الذين شاركوا في امتحانات الصف التاسع بلغ حوالي 317 ألف طالب في شهادة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى 8 آلاف طالب في الإعدادية الشرعية.