وصفة سحرية لتنظيف براد الشاي من التكلسات والرواسب وتحويله لبراد جديد ذو بريق ولمعان

يعد براد الشاي من أكثر أدوات المطبخ تعرضا لتراكم رواسب الأملاح والتكلسات نتيجة استخدامه بشكل يومي في غلي الماء لتحضير الشاي والمشروبات الساخنة، ومما لاشك فيه أن تلك الرواسب قد تتسبب في أمراض صحية، لذا تبحث ربة المنزل عن طريقة تنظيف رواسب براد الشاي بأسهل الخطوات دون الحاجة إلى مجهود شاق لفرك تلك الرواسب.
متطلبات وصفة تنظيف براد الشاي
فيما يلي نوضح متطلبات الوصفة السحرية لتنظيف براد الشاي من جميع رواسب الماء والاملاح والتكلسات والبقع الداكنة والحروق الطفيفة في الاستانلس أو الألمونيوم من خلال تجهيز المقادير التالية:
- كوب من خل التفاح.
- 2 كوب من الماء.
- ربع كوب صابون سائل مركز.
- ربع كوب بيكربونات الصوديوم.
خطوات تنظيف براد الشاي
يقدم الخبراء نصائح لربات المنزل باتباع تلك الوصفة وتطبيقها بشكل شهري للحصول على براد جديد ولامع وصحي بشكل دائم لضمان جودة المشروبات والماء المغلي في البراد، حيث يتم تعقيمها وتنظيفه من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تعبئة البراد بجميع المقادير السابقة.
- تقليب المكونات باستخدام ملعقة خشبية حتى يذوب بيكربونات الصوديوم.
- رفع البراد على درجة حرارة خافتة.
عند وصول الماء لمرحلة الغليان يتم اغلاق البراد وتركه لمدة ربع ساعة كاملة لإذابة التكلسات والرواسب.
- بعد ذلك يتم تصفيه محلول التنظيف.
استخدام فرشاة التنظيف في فرك البقع والرواسب والتكلسات من جميع الأجزاء الداخلية ويد البراد وكذلك المصفاه والغطاء.
- غسل البراد بالماء الجاري العديد من المرات للتحقق من التخلص من كافة آثار محلول التنظيف.
- تعبئة البراد بماء نظيف ثم رفعه على حرارة الموقد حتى يغلي.
- التخلص من الماء المغلي للتحقق من النظافة الجيدة لمصفاه البراد والاجزاء الداخلية.
- يصبح البراد جاهز للاستخدام.