وصفة سحرية لتنظيف براد الشاي من التكلسات والرواسب وتحويله لبراد جديد ذو بريق ولمعان

يعد براد الشاي من أكثر أدوات المطبخ تعرضا لتراكم رواسب الأملاح والتكلسات نتيجة استخدامه بشكل يومي في غلي الماء لتحضير الشاي والمشروبات الساخنة، ومما لاشك فيه أن تلك الرواسب قد تتسبب في أمراض صحية، لذا تبحث ربة المنزل عن طريقة تنظيف رواسب براد الشاي بأسهل الخطوات دون الحاجة إلى مجهود شاق لفرك تلك الرواسب.

متطلبات وصفة تنظيف براد الشاي

فيما يلي نوضح متطلبات الوصفة السحرية لتنظيف براد الشاي من جميع رواسب الماء والاملاح والتكلسات والبقع الداكنة والحروق الطفيفة في الاستانلس أو الألمونيوم من خلال تجهيز المقادير التالية:

كوب من خل التفاح.

2 كوب من الماء.

ربع كوب صابون سائل مركز.

ربع كوب بيكربونات الصوديوم.

خطوات تنظيف براد الشاي

يقدم الخبراء نصائح لربات المنزل باتباع تلك الوصفة وتطبيقها بشكل شهري للحصول على براد جديد ولامع وصحي بشكل دائم لضمان جودة المشروبات والماء المغلي في البراد، حيث يتم تعقيمها وتنظيفه من خلال اتباع الخطوات التالية: