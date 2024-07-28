طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمش في المنزل بوصفة سرية ومكونات بسيطة اقتصادية

يعد دجاج كنتاكي من أشهر الأطعمة السريعة التي يحبها الجميع بفضل طعمه المميز وقوامه المقرمش، يعرف دجاج كنتاكي بطعمه الفريد والنكهات اللذيذة التي لا تقاوم، إذا كنت تتساءلين عن كيفية تحضير هذا الدجاج الشهي في المنزل، فستجدين في هذا المقال وصفة تفصيلية وسهلة تساعدك على تحضير دجاج كنتاكي المقرمش باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، استمتعي بتحضير هذه الوصفة الرائعة وقدميها لعائلتك وضيوفك لتفاجئيهم بمذاق لا ينسى.
مكونات عمل دجاج كنتاكي
لابد من توافر المكونات التالية لعمل دجاج كنتاكي بالخلطة السرية المميزة أحلى من المحلات، وهي:
- 8 قطع من الدجاج.
- 1 كوب من اللبن الرائب.
- 2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.
- 2 كوب من الدقيق.
- 1/2 كوب من النشا.
- 1 ملعقة صغيرة من الملح.
- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- 1 ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- 1 ملعقة صغيرة من الكركم.
- 1 ملعقة صغيرة من الكمون.
- 2 بيضة.
- 1/2 كوب من اللبن.
- زيت نباتي غزير للقلي.
طريقة تحضير دجاج كنتاكي
هناك بعض الخطوات اللازمة المهمة التي يجب إتباعها لتحضير وصفة دجاج كنتاكي بسر الخلطة المميزة وبكل سهولة، عن طريق التالي:
- في وعاء كبير، اخلطي اللبن الرائب، الصويا صوص، الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الثوم البودرة، البصل البودرة، الكركم، والكمون.
- ضعي قطع الدجاج في التتبيلة وقلبيها جيدا حتى تتغطى كل القطع بالتتبيلة، غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل طوال الليل للحصول على نكهة أعمق.
- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، النشا، الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الثوم البودرة، البصل البودرة، الكركم، والكمون.
- في وعاء آخر، اخفقي البيض مع اللبن حتى يتجانسا.
- أخرجي قطع الدجاج من التتبيلة وغمسيها في خليط الطحين حتى تتغطى بالكامل.
- بعد تغطية الدجاج بالطحين، امزج كل قطعة في خليط البيض.
- بعد مزج الدجاج في البيض، امزجها مرة أخرى في خليط الطحين للحصول على تغطية مزدوجة.
- سخني كمية كافية من الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة إلى عالية.
- اقلي قطع الدجاج في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة، حوالي 10-15 دقيقة لكل جانب.
- أخرجي الدجاج من الزيت وضعيه على ورق مطبخ لتصفية الزيت الزائد.