طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمش في المنزل بوصفة سرية ومكونات بسيطة اقتصادية

يعد دجاج كنتاكي من أشهر الأطعمة السريعة التي يحبها الجميع بفضل طعمه المميز وقوامه المقرمش، يعرف دجاج كنتاكي بطعمه الفريد والنكهات اللذيذة التي لا تقاوم، إذا كنت تتساءلين عن كيفية تحضير هذا الدجاج الشهي في المنزل، فستجدين في هذا المقال وصفة تفصيلية وسهلة تساعدك على تحضير دجاج كنتاكي المقرمش باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، استمتعي بتحضير هذه الوصفة الرائعة وقدميها لعائلتك وضيوفك لتفاجئيهم بمذاق لا ينسى.

مكونات عمل دجاج كنتاكي

لابد من توافر المكونات التالية لعمل دجاج كنتاكي بالخلطة السرية المميزة أحلى من المحلات، وهي:

8 قطع من الدجاج.

1 كوب من اللبن الرائب.

2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

2 كوب من الدقيق.

1/2 كوب من النشا.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

1 ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

1 ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

1 ملعقة صغيرة من الكركم.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

2 بيضة.

1/2 كوب من اللبن.

زيت نباتي غزير للقلي.

طريقة تحضير دجاج كنتاكي

هناك بعض الخطوات اللازمة المهمة التي يجب إتباعها لتحضير وصفة دجاج كنتاكي بسر الخلطة المميزة وبكل سهولة، عن طريق التالي: