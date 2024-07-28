الان..أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة فى العراق عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2024، والتى تم الكشف عن الأسماء المستحقة للدعم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، خلال الساعات القليلة الماضية، ويُمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن أسمائهم أو أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي” مظلتى “وذلك لضمان وصول الدعم والمساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، سوف نقوم بتوفير تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع وإتاحة رابط الوزارة الذي يحتوي على أسماء المستفيدين من خلال هذا المقال.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق:

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق انه يجب اتباع بعض الخطوات لتمكين المواطنين من الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة لعام 2024:

الدخول إلى موقع منصة “مظلتي” الإلكترونية.

اختيار خدمة “الرعاية الاجتماعية” من بين الخدمات المتاحة.

تحديد الوجبة الأخيرة لعام 2024 من القائمة المتاحة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

الضغط على خيار “الاستعلام” في الصفحة.

سيتم عرض النتائج التي تُظهر الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، سيتمكن المواطنون العراقيون من الاستعلام عن أسمائهم أو أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة لعام 2024.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024:

أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق أن هناك عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الراغبين بالحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، وهي كما يلي: