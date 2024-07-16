من هنا.. رابط الاستعلام عن نتائج الباكلوريا في الجزائر 2024 عبر الرابط الرسمي.. استعلم الان

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية في بيان سابق وأوضحت بشكل مفصل عن موعد صدور نتائج امتحانات البكالوريا في الجزائر، وهو الأمر الذي يثير قلق وترقب آلاف الطلاب الذين يتجاوز عددهم نصف مليون مرشح من مختلف التخصصات الدراسية، ومع اقترابنا من اللحظة الحاسمة لإعلان نتائج البكالوريا في الجزائر لعام 2024 عبر الموقع الرسمي bac.onec.dz، تواصل الوزارة التزامها بالتوقيت المعتاد للإعلان عن النتائج، والذي يكون غالبا خلال شهر يوليو تموز من كل عام.

الاستعلام عن نتائج الباكلوريا

للحصول على نتائج الامتحانات، اتبع الخطوات التالية بتفصيل:

أولا، توجه إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث يمكن الوصول إلى النتائج.

ثانيا، قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بك في الحقل المخصص له على الموقع.

ثالثا، بعد ذلك، أدخل الرقم السري الذي حصلت عليه عند التسجيل للامتحانات.

رابعا، سوف تحتاج للإجابة عن سؤال الأمان الذي يظهر بشكل عشوائي لضمان أمان العملية.

وأخيرا، اضغط على زر عرض النتيجة لتتمكن من رؤية نتيجتك.

نتائج الباكلوريا في الجزائر

وفي تأكيد على هذه المعلومات، أوضح وزير التربية الوطنية الدكتور عبد الحكيم بلعابد في مقابلة تلفزيونية عند سؤاله عن موعد إعلان نتائج البكالوريا لعام 2024 أن الفترة المحددة للإعلان سوف تكون بين 15 و20 يوليو/تموز الحالي، وأضاف الوزير أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لضمان خروج النتائج في الوقت المحدد ودون تأخير، مؤكدا على أهمية هذه المرحلة في حياة الطلاب ومستقبلهم الأكاديمي والمهني.