“حقيقة 500 ريال” زيادة راتب الضمان الإجتماعي 2024 .. وزارة الموارد البشرية تجيب!!

يتلقى المستفيدون من الضمان الإجتماعي رواتب شهرية لمساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم، وتداول مؤخرا العديد من الأخبار حول زيادة قيمة دعم الضمان الإجتماعي لشهر يوليو عام 2024.

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتضامن الإجتماعي بالمملكة العربية السعودية بالتعليق حول حقيقة هذه الأنباء، وسنشرح التفاصيل في هذا المقال.

زيادة راتب الضمان الإجتماعي 2024

كشفت وزارة الموارد البشرية حقيقة زيادة قيمة دعم الضمان الإجتماعي ونفتها بشكل قاطع، وأكدت الوزارة عدم وجود أي زيادات في الرواتب المتعلقة بالضمان الإجتماعي، وأشارت الوزارة إلى أن أي تحديثات سيتم الإعلان عنها بعد صدور الأوامر الملكية، وأن موعد صرف الدعم سوف يكون في اليوم 31 من هذا الشهر.

قيمة المعاش في الضمان الإجتماعي

يقدم الضمان الاجتماعي رواتب شهرية للمستفيدين، وذلك لمساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم، وتفاصيل قيمة المعاش كالتالي:-

يحق للمستفيد الرئيسي الحصول على راتب يصل إلى 1320 ريال سعودي بدلاً من 1100 ريال.

يحصل المستفيد التابع على 660 ريال سعودي بدلاً من 550 ريال.

أعلن برنامج الضمان الاجتماعي عن إمكانية معرفة استحقاقات الدعم الشهري عبر استخدام حاسبة الضمان.

شروط الإنضمام لبرنامج الضمان الإجتماعي

هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب على المتقدم الإلتزام بها ليكون مستحقًا للانضمام إلى برنامج الضمان الإجتماعي، وتشمل ما يلي:-

أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية، ومقيم إقامة دائمة بالمملكة.

ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 60 عامًا وألا يقل عن 18 عامًا.

يجب عدم تواجد المستفيد في أحد دور الرعاية في المملكة العربية السعودية.

أسباب عدم أهلية الضمان المطور

من الأسباب التي تمنع انضمام المتقدم إلى برنامج الضمان الاجتماعي ما يلي:-