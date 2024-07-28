اقتراب موعد المولد النبوي الشريف 2024.. وأفضل الأدعية المستجابة في هذا اليوم

تفصلنا أشهر قليلة عن الذكرى الجليلة للمولد النبوي 1446 هـ/2024 م، ويهتم كافة المسلمين في كافة انحاء العالم بهذه الذكرى، حيث يعتبر المولد النبوي الشريف ذكرى مهمة ينتظرها الكثير من المسلمين من عام لأخر، ويختلف موعد المولد النبوي الشريف من عام لآخر، وقد تم الإعلان رسميا عن موعد المولد النبوي الشريف خلال هذا العام الجاري، والذي سنوضحه في هذا المقال.

موعد المولد النبوي الشريف

من بين المواعيد الهامة التي تهم الكثير من المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي هي موعد ذكرى المولد النبوي، وتوافق ذكرى ميلاد نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوم 12 من شهر ربيع الأول كل عام هجري.

ومن المقرر ان يأتي المولد النبوي خلال هذا العام الجاري مساء الأحد 15 من شهر سبتمبر لعام 2024 أو الاثنين، 16 سبتمبر 2024، حسب رؤية الهلال، ويأخذ المواطنين في جمهورية مصر العربية إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويتم تحديد موعد الاجازة بناءً على سياسة عمل كل دولة.

دعاء مستحب يوم المولد النبوي الشريف

من الأدعية المستحبة في هذه الذكرى العطرة، اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصل وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء.

حكم الإحتفال بالمولد النبوي الشريف

أوضحت دار الإفتاء أن الاحتفالُ بالمولد النبوي من أعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، ويستحب كثرة الصلاة على سيدنا وحبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم دون اللجوء إلى البدع التي نهى الإسلام عنها.