“هيئة التأمينات الإجتماعية” متى موعد صرف معاشات أغسطس 2024.. وما هو جدول الحد الأدني للأجور

مع قرب إقبال شهر أغسطس ينتظر الملايين من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر أغسطس، في حين مازالت وزارة التضامن الإجتماعي تتابع صرف معاشات شهر يوليو لعام 2024، للذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية، وسنتحدث في هذا المقال عن جميع ما يخص المعاشات وأماكن الصرف وطرق الإستعلام عنها إلكترونيا.

متى موعد صرف معاشات أغسطس

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية ووزارة التضامن الإجتماعي الاستعدادات والترتيبات اللازمة لموعد صرف معاش شهر أغسطس 2024، ومن المقرر صرف المعاشات بدءا من يوم الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس لعام 2024، ويمكن للمواطنين أصحاب المعاشات صرف معاش شهر أغسطس من خلال أكثر من منفذ، وذلك تيسيرا من الدولة على أصحاب المعاشات من الازدحام والطوابير الطويلة،

منافذ صرف الرواتب

وهذه المنافذ تكون كالتالي:-

ماكينات الصرف الآلي ATM المنتشرة في جميع أنحاء شوارع جمهورية مصر العربية.

منافذ وفروع شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية.

مكاتب البريد المصري في أنحاء الجمهورية.

الإستعلام عن صرف معاشات شهر أغسطس 2024

وفرت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الإستعلام عن صرف المعاشات إلكترونيا لمعرفة موعد صرف المعاشات، وذلك باتباع الخطوات التالية: –