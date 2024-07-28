نتائج الترمينال 2024 لبنان الامتحانات الرسمية خـــلال موقع الوزارة mehe.gov.lb برقم المرشح.. بالدرجـــــات فور اعلانها

تزايدت عمليات البحث عن نتائج الترمينال 2024 عبر محرك جوجل بشكل كبير. أكد عماد الأشقر، المدير العام لوزارة التربية، أن المصححين يعملون بجهد لظهور النتائج قبل نهاية الأسبوع، سيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من الرصد والتصحيح والمراجعة، تشير المعلومات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن النتائج قد تُعلن يوم الأحد 28 يوليو أو الاثنين 29 يوليو، ولكن الوزارة لم تصدر أي بيان رسمي حتى الآن، وذلك حسب تصريحات أمس.

نتائج الترمينال

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة بجميع فروعها ستصدر الليلة، وأوضح أن المديرية العامة للتربية، وخاصة دائرة الامتحانات الرسمية، تعمل بكامل طاقتها لتدقيق العلامات، وناشدت الوزارة الأهالي والمرشحين عدم تصديق الشائعات المتعلقة بمواعيد إصدار النتائج.

كما أكد الوزير على السلامة والامان فور اعلان النتائج فلا داعي لزعر المواطنين من خلال اطلاق النيران للتعبير عن السعادة،ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الخطوات في الفقرة التالية.

نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2024

للحصول على نتائج الترمينال لعام 2024 في لبنان، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، النتائج متاحة الآن على الموقع، ويمكنك الوصول إليها باستخدام رقم المرشح الخاص بك:

ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية.

أدخل رقم المرشح الخاص بك في المكان المخصص للحصول على نتيجتك.

ستتمكن من رؤية نتائجك بعد إدخال المعلومات الصحيحة.

فقط باتباع هذه الخطوات تتمكن من استخراج كافة النتائج الخاصة بالبكالوريا من خلال رقم المرشح الخاص بالطالب، لذا لا داعي للقلق.