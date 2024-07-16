اخر مستجدات التسجيل في منحة تونس 300 دينار وحقيقة الزيادة

تقدم الشؤون الاجتماعية في تونس مجموعة من البرامج الداعمة للمواطنين، بهدف مساعدة الأسر المحتاجة وخاصة الذين يعانون من ضعف الدخل تم إطلاق منحة بقيمة 300 دينار للفئات المحتاجة نظراً للتضخم الاقتصادي العالمي وارتفاع الأسعار يهدف هذا الإجراء إلى تحسين الوضع المالي للأسر الفقيرة والمحتاجين في تونس، شريطة الالتزام بشروط وضوابط البرنامج سنقدم هذه الشروط بالتفصيل في الفقرات القادمة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

شروط منحة 300 دينار تونس

هناك مجموعة من الشروط الضرورية للحصول على منحة قيمتها 300 دينار تونسي، وهي كالتالي:

على المواطن الراغب في الحصول على الدعم أن يكون مواطنا تونسيا.

ينبغي أن يكون الفرد الذي يعيش في البلاد مقيمًا دائمًا.

إلى جانب عدم تجاوز الدخل 180 دينار شهريًا.

الالتزام بتقديم جميع الوثائق المطلوبة، بما في ذلك الشهادة الطبية إذا كان الشخص يعاني من إعاقة.

ينبغي أن يكون المتقدم من الطبقات الفقيرة للحصول على هذه الفرصة.

التسجيل في منحة بقيمة 300

لاستلام منحة بقيمة 300 دينار في تونس في عام 2024، يجب عليك التسجيل عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الشؤون الاجتماعية واتباع الخطوات التالية.