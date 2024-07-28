لينك نتائج الامتحانات الرسمية للثانوية العامة التريمنال لبنان mehe.gov.lb

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان رسميًا عن نتائج الامتحانات الرسمية للثانوية العامة لعام 2024 عبر موقعها الإلكتروني mehe.gov.lb. شهدت نتائج هذا العام نسب نجاح متفاوتة حسب الفروع، حيث تصدرت علوم الحياة بنسبة نجاح بلغت 92%، تليها فرع الاقتصاد والاجتماع بنسبة 94% أما فرع علوم عامة فحقق نسبة نجاح 90%، وجاء فرع الإنسانيات بنسبة نجاح 89% ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الرابط المباشر المخصص لذلك، وهو results.mehe.gov.lb.

تفاصيل إعلان نتائج الامتحانات الرسمية للثانوية العامة

كشف وزير التربية والتعليم العالي، الدكتور عباس الحلبي، عن تفاصيل إعلان نتائج الترمينال لعام 2024. وأوضح أن الوزارة قد نشرت نسب النجاح العامة في فروع الثانوية العامة الأربعة وبالرغم من فتح رابط الاستعلام عن النتائج عند منتصف الليل، فإن الرابط كان مفعلًا بعبارة “سيتم نشر النتائج بعد حين” هذا الأمر دفع العديد من الطلاب وأولياء الأمور إلى الانتظار بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم الأكاديمية.

خطوات الاستعلام عن النتائج

للحصول على نتائج الترمينال لعام 2024، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع خطوات بسيطة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي.

أولًا، يجب الدخول إلى رابط الموقع المخصص للنتائج.

ثانيًا، يتم اختيار العام الدراسي 2023-2024، وتحديد نوع الدورة “الدورة العادية”.

بعد ذلك، يتم إدخال رقم المترشح الخاص بالطالب واختيار الفرع الدراسي المقيد به.

أخيرًا، يتم النقر على “عرض النتيجة” ليتم عرض النتائج فورًا.

تطبيق نتائج الترمينال

بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني، وفرت وزارة التربية والتعليم العالي تطبيقًا خاصًا لنتائج الامتحانات الأساسية. يمكن للمترشحين في كافة فروع الثانوية العامة تنزيل التطبيق والاستعلام عن نتائجهم باستخدام رقم المترشح هذه الخطوة جاءت لتسهيل الوصول إلى النتائج وتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور يهدف التطبيق إلى تقديم تجربة مستخدم مريحة وسريعة، مما يتيح للطلاب معرفة نتائجهم بدقة وسرعة.