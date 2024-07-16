“وزارة التعليم السعودية “إطلاق نظام الدعم الموحد لتحسين جودة الخدمات في إداراتها

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بإطلاق نظام الدعم الموحد في مرحلته الأولى حيث تستهدف من هذا النظام الإدارات التعليم في عدد من المجالات منها الخدمات المشتركة وخدمات المباني والأمن والسلامة بالإضافة إلى خدمات التقنية والهدف من هذا النظام هو تسهيل طلب الخدمات ورفع مستوى كفاءتها وجودتها.

إطلاق نظام الدعم الموحد

يعتبر برنامج الدعم الموحد نظامًا شاملًا يعمل على تمكين جميع المستفيدين من رفع طلبات الدعم والبلاغات بكل سهولة، بالإضافة إلى عمليات مراقبة الأداء ورفع مستوى الجودة، ومن أهم مميزات النظام هو توحيد قنوات الدعم الفني لمختلف قطاعات التعليم وضمها في منظومة واحدة ورقم اتصال موحد، مما يسهم في تحسين الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات.

لتسهيل طلب الخدمات، ورفع مستوى جودتها.. التعليم تطلق نظام الدعم الموحد في مرحلته الأولى التي تستهدف إدارات التعليم، وذلك في مجالات (الخدمات المشتركة، خدمات المباني، الأمن والسلامة، خدمات التقنية). #الدعم_الموحد pic.twitter.com/SkrFHZfAR1 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) July 16, 2024

أهداف نظام الدعم الموحد

تقدم وزارة التعليم السعودية العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها تقديم خدمات تعليمية متميزة لهذا يهدف النظام الموحد إلى الأتي: تقديم خدمات تتسم بالجودة العالية. تبني نهج الحوكمة ممارسًا وتطبيقًا في جميع جوانب التنظيم واتخاذ القرارات. التقنية الموحدة تعمل على تنظيم العلاقة بين المستفيدين ومزودي الخدمة مما يسهم في تحسين عمليات التواصل والتفاعل عند تناول المعلومات وتبادلها. يدعم النظام الجديد الأجهزة التقنية والشبكات والبريد الإلكتروني والتخزين والنسخ الاحتياطي. يهتم النظام الموحد بخدمات المباني التي تشمل الدعم في مجالات الصيانة والنظافة والتكييف. توفير الدعم داخل المباني وخارجها وفي الحالات الطارئة مثل الأزمات والكوارث وغيرها.

آلية التواصل مع النظام الموحد

يقدم النظام الموحد عدد من المهام لتحقيق تجربة دعم متكاملة تلبي احتياجات المستفيدين، لذا يمكن التواصل مع النظام عبر مركز الدعم الموحد عبر الرقم الخارجي 8004388885 أو الرقم الداخلي 88885، أو من خلال منصة الدعم الموحد عبر الموقع USC.MOE.GOV.SA، مما يسهم في تقديم تجربة دعم متكاملة تلبي احتياجات جميع قطاعات التعليم بفعالية وكفاءة.