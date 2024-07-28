“رابط سريع” نتائج كونكور في موريتانيا 2024 mauribac.. خطوات الأستعلام عن النتيجة

من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج مسابقة إعلان نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية (كونكور) 2024 خلال هذه الأيام بجميع الولايات في دولة موريتانيا، وقد تكثفت عمليات البحث بشكل واضح من قبل جميع الطلاب للإستعلام عن النتائج بعدما أفاد مصدر من وزارة التهذيب الوطني والإصلاح بموريتانيا بأن لوائح نتائج كونكور 2024 سوف يتم نشرها عبر شبكة الإنترنت، وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمي، ومن خلال المقال التالي سوف نتعرف سويا على كيفية الحصول على نتائج كونكور 2024 في موريتانيا.

نتائج كونكور في موريتانيا 2024

الجميع في ترقب لموعد إعلان نتائج امتحانات مسابقة دخول سنة أولى إعدادية 2024 في موريتانيا بعد أن أنهى الطلبة والطالبات الامتحانات، حيث بأن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات قد انطلقت داخل كافة لجان التصحيح بالولايات عقب انتهاء الامتحانات مباشرة حسب ما صرحت به وزارة التهذيب الوطني.

وقد تم التنويه بأن نتائج الامتحانات الوطنية لسنة 2024 بالنسبة للإعدادية سوف يتم نشرها عقب الانتهاء بشكل رسمي من تجهيز النتيجة وتحديد نسبة النجاح لهذا العام، وذلك خلال هذه الأيام، وقد تمت الإشارة بأن النتائج سوف يتم إعلانها عبر شبكة الانترنت قبل إعلانها في المدارس.

نتائج كونكور في موريتانيا 2024 mauribac

للاستعلام عن نتائج لوائح كونكور 2024 في موريتانيا (مسابقة دخول السنة الأولى الاعدادية) فسوف تتم من خلال موقع موريباك (موقع وزارة التهذيب الوطني وخدمة نتائج المسابقات)، حيث يمكن لجميع الطلاب متابعة الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:-