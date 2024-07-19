“عاجل اتحدد” .. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 تبعًا لتصريحات وزارة المالية والأماكن المتوفرة للصرف

أعلنت وزارة المالية رسميًا عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 لجميع العاملين في القطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية، والجدير بالذكر أن الموظفين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الرواتب في معيشتهم، لذا فهم ينتظرون موعد الصرف بفارغ الصبر، حيث سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين خلال 48 ساعة وسيكون بإمكانهم سحب رواتبهم في أي وقت من تاريخ الصرف المحدد، لذا لن يكون هناك ازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي، وفيما يلي سوف نوضح لكم موعد الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، وقد بينت وزارة المالية أنه سيتم الصرف في يوم 18 يوليو 2024، فسيتم تحويل رواتب هذا الشهر إلى حسابات الموظفين يوم الخميس القادم، ويمكن للخزينة تحويل الرواتب في أي وقت من التاريخ المحدد، ويمكن الصرف من خلال إحدى الأماكن التالية:

جميع فروع البنوك

منافذ البريد المصري

كذلك أنه من الممكن أن يتم الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي

صرف مرتبات شهر يوليو

بينت وزارة المالية رواتب شهر يوليو والتي تكون كالتالي: