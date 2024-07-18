“الحق قدم وخد شقة” .. شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي تبعًا لوزارة الإسكان المصرية والشروط المطلوبة

قد شهدت محركات البحث في الآونة الأخيرة ارتفاع كبير حول معرفة شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، فقد أعلنت وزارة الإسكان عن طرح شقق الإسكان بمقدم 40 ألف جنيه، وتعد هذه فرصة جيدة للحصول على شقة في وحدة سكنية، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لمواصلة البناء لتوفير شقق سكنية لجميع المحتاجين، وفيما يلي سنوفر لكم تلك الشروط.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان عن عدد من الشروط للتقديم للحصول على شقة لجميع المصريين:

يجب على المتقدمين أن يكونوا مواطنين مصريين ومقيمين إقامة دائمة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

يجب أن يكون عمر المتقدمين أقل من 51 عامًا.

يجب أن يكون عمر أصحاب المعاشات أقل من 75 عامًا.

ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من الإسكان الاجتماعي.

تقديم ما يثبت الإقامة أو مكان العمل وما يتناسب مع الوحدة المقدمة.

أن يتراوح راتب المتقدم بين 2,700 جنيه مصري و7,000 جنيه مصري.

المستندات المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

هناك مجموعة من المستندات والأوراق اللازمة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي من ضمنها ما يلي: