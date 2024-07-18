“الآن وبسهولة اعرف عليك كام” .. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بكود المحافظة والرقم عبر موقع الشركة 2024

يتم البحث كثيرًا من جانب المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، ومن الجدير بالذكر أنه أصبح الإنترنت في المنزل ضرورياً مثل المياه الجارية والكهرباء، وبالتالي أصبح جزءاً لا يتجزأ من كل منزل، وتجدر الإشارة بأنه يزداد البحث من جانب العديد من المواطنين حول كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، إ أنه من اللازم سدادها في الموعد المحدد لها، ومن الممكن أن تستعلم عن قيمة الفاتورة بسهولة، وفيما يلي سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة للاستعلام.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

من الممكن الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية يتوجب عليك الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، من خلال النقر هنا.

بعد ذلك أدخل كود المحافظة بشكل صحيح في المكان المخصص له.

بعدها يتوجب عليك أن تدخل رقم التليفون الأرضي بصورة صحيحة في الخانة المخصصة له.

بعد ذلك انقر على عرض الفواتير.

بعدها اختر طريقة الدفع التي تناسبك.

اضغط على زر سداد، ويمكنك أيضًا دفع فاتورتك عن طريق الاتصال بممثل خدمة العملاء على الهاتف: 19777.

زيادة باقة التليفون الأرضي

نظرًا للزيادة المعتمدة في رسوم التليفون الأرضي من بداية العام، فإن الزيادة المعلنة ستكون 5 جنيهات فقط على كل فاتورة، وهي كالتالي: