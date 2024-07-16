هنا رابط استخراج نتائج بكالوريا 2024 الجزائر عبر الديوان الوطني فور الصدور

زادت نسبة البحث بين العديد من المواطنين في هذا الوقت لمعرفة رابط نتائج امتحان البكالوريا 2024 للطلاب الجزائريين ينتظر الآلاف من الطلاب والطالبات بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة بلغ عدد المشاركين في امتحان البكالوريا هذا العام 862 ألف طالب وطالبة،و سوف نتعرف في هذا المقال على جميع التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع.

نتائج البكالوريا في الجزائر 2024

أجاب وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بالعابد عن سؤال حول موعد إعلان نتائج امتحان البكالوريا لعام 2024 في الجزائر أكد أن النتائج ستكون متاحة بين 15 و 20 يوليو، وأشار إلى وجود عدة طرق للاطلاع على النتائج، ومنها استخدام الرابط المخصص من قبل وزارة التربية الوطنية. وأوضح أن عمليات التصحيح تستغرق ثلاثة أيام وتتضمن ثلاث مراحل قبل الانتهاء، مع إمكانية الاطلاع على النتائج عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تلقي رسالة نصية على الهاتف عند الإعلان عنها.

خطوات استخراج نتائج شهادة بكالوريا 2024

يجب على الطلاب وأولياء الأمور اتباع الإجراءات التالية لمعرفة نتائج الامتحانات بسرعة وسهولة بمجرد الإعلان عنها.

الولوج إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الإلكتروني.

كتابة الرقم التسجيل الخاص بالطالب.

ثم كتابة الرقم السري الخاص بالطالب.

الرد على سؤال الأمان العشوائي للتأكد من أنك لست روبوتًا.

ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

من خلال اتباع نفس الإجراءات، يمكنك الوصول إلى النتيجة عند الانتقال إلى منصة فضاء التلاميذ بدلاً من زيارة موقع الديوان.

إذا كنت لا ترغب في الحصول على النتيجة من خلال أي من المواقع الإلكترونية.

يمكنك الاطلاع على نتائجك ودرجاتك من خلال الهاتف المحمول عن طريق الاتصال بـ#567*، ومن ثم إدخال الرقم التسجيلي وكلمة المرور، حيث ستتلقى نتيجتك على الفور بأسرع وقت ممكن بدون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، بل يمكن الوصول إليها بسرعة.

نسبة النجاح شهادة البكالوريا