“وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية” موعد صرف راتب الضمان الإجتماعي لشهر أغسطس 1446

وسط ما يتم من غلاء وارتفاع للأسعار نتيجة التغير الاقتصادي الذي يطرأ على العالم، قامت وزارة الموارد البشرية بتوفير الضمان الإجتماعي المطور، والذي يعتبر واحد من أكبر برامج الدعم الوطني من أجل توفير لهم حياة اجتماعية مناسبة للمواطنين السعوديين.

لذلك تم تحديد مجموعة من الشروط من قبل برنامج الدعم لتضمن الاستحقاق لجميع الفئات المستهدفة للدعم من البرنامج، كما حددت وزارة الموارد البشرية الموعد الشهري المحدد لصرف قيمة الدعم لجميع المستحقين.

موعد صرف راتب الضمان الإجتماعي لشهر أغسطس

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية أن اليوم الأول من كل شهر ميلادي هو الموعد المحدد شهريا لصرف راتب الضمان الإجتماعي المطور للمستحقين.

وقد يتغير هذا الموعد في حالة مصادفة ذلك التاريخ لعطلة رسمية أو لإجازة وطنية في المملكة، حيث يتم في هذه الحالة تقديم الموعد أو تأخيره، وبناء على ذلك فإن الموعد المحدد لصرف قيمة الراتب خلال شهر أغسطس سيكون في يوم 1 أغسطس 2024 الموافق ليوم الخميس.

شروط استحقاق راتب الضمان الإجتماعي

لا بد من توافر مجموعة من الشروط من أجل استحقاق قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور 1446، وتتمثل تلك الشروط في النقاط التالية:-

أن يكون المتقدم لطلب الدعم يحمل للجنسية السعودية، ويقيم إقامة دائمة بها.

في حالة السفر خارج المملكة يلزم ألا تصل تلك الفترة إلى 3 شهور.

عدم امتلاك طالب الدعم أي أملاك أو أي أصول عقارية أو سيارات.

عدم انتفاع طالب الدعم بأكثر من عاملة منزلية.

عدم حصول المتقدم للدعم على أي سجلات تجارية سابقا.

عدم زيادة قيمة الدخل الشهري عن الحد المانع للدعم.

ما هي الفئات المستحقة للدعم؟

كما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فئات المستحقين لدعم برنامج الضمان الإجتماعي المطور، وهذه الفئات هي:-