ما هي شروط القبول في مدارس المتفوقين في العراق 2025؟ ورابط التقديم

أعلنت وزارة التعليم العراقية عن فتح باب التسجيل في مدارس المتفوقين بالعراق 2025 حيث يرغب العديد من الطلاب الالتحاق بتلك المدارس لاكتساب المهارات وتعمل هذه المدارس على تنمية مهارات ومواهب الطلاب من خلال استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة، وأتاحت الوزارة رابط إلكتروني يستطيع الطلاب من خلاله التسجيل في مدارس المتميزين والمتفوقين كما أوضحت الشروط والضوابط الواجب توافرها.

خطوات التقديم في مدارس المتفوقين بالعراق 2025

أعلنت وزارة التعليم العراقية بالتعاون مع مديرية التعليم الخاص والحكومي عن رابط التقديم في مدارس المتميزين والمتفوقين للعام الدراسي الجديد لكافة الطلاب الراغبين في الالتحاق بها ويمكن التقديم من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص مدارس المتفوقين والمتميزين في العراق.

اضغط على تسجيل الدخول باستخدام كلمة السر وإسم المستخدم.

من الشاشة الرئيسية حدد التعليم والتعلم.

قم بالبحث عن مدارس المتفوقين.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

أخيراً اضغط على تقديم الطلب.

بعد ذلك انتظر حتى تقوم الجهات المختصة بالرد عليك.

شروط القبول في مدارس المتفوقين في العراق 2025

في السياق نفسه أوضحت وزارة التعليم في العراق الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في مدارس المتفوقين بالعراق وجاءت الشروط على النحو التالي: