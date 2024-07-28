بمزايا خيالية.. تعرف علي مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra واكتشف سعره المميز

إسلام رمضان تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
بمزايا خيالية.. تعرف علي مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra واكتشف سعره المميز
Samsung Galaxy S24 Ultra

استكشف أفضل هاتف رائد من سامسونج، وهو Samsung Galaxy S24 Ultra، الذي يعتبر من بين أبرز هواتف الأندرويد المتاحة، حيث يتميز هذا الهاتف بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تمنحك تجربة مستخدم استثنائية، ويأتي بشاشة رائعة من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة ودقة QHD+، حيث تدعم معدل تحديث يبلغ 120Hz وتوفر سطوعا عاليا، كما أنه مزود بكاميرا خلفية رباعية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك التقاط صور مذهلة وزوم فائق، يوعمل الهاتف بمعالج كوالكوم القوي، الـ Snapdragon 8 Gen 3، ليمنحك أداء مميزا، ويأتي مع بطارية سعتها 5000 مللي أمبير لتلبية احتياجاتك.

مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra

المواصفاتالتفاصيل
الشبكاتيدعم 2G، 3G، 4G، 5G
الأبعاد79 × 162.3 × 8.6 ملم
الوزن233 جرام
مقاومة الماء والغبارشهادة IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)
القلمقلم S Pen مدمج مع تأخير 2.8 ملي ثانية
المواد المستخدمةزجاج خلفي محمي بـ Gorilla Glass Armor، إطار من التيتانيوم
الشاشةDynamic LTPO AMOLED 2X، 6.8 إنش، 1440 × 3088 بكسل، 505 بكسل/إنش، 120Hz
طبقة الحمايةCorning Gorilla Glass Armor
سطوع الشاشةيصل إلى 2600 شمعة
إصدارات الذاكرة– 256GB UFS 4.0 مع 12GB RAM

– 512GB UFS 4.0 مع 12GB RAM

– 1TB UFS 4.0 مع 12GB RAM

زيادة التخزينلا يدعم كارت ميموري
المعالجSnapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا 4 نانو
المعالج الرسوميAdreno 750
الكاميرا الأمامية12 ميجا بكسل، F/2.2
الكاميرا الخلفيةرباعية العدسات:

– 200 ميجا بكسل، F/1.7 (أساسية، مثبت OIS)

– 50 ميجا بكسل (Periscope، مثبت OIS، زوم 5X حقيقي)

– 50 ميجا بكسل (Periscope، مثبت OIS، زوم 5X حقيقي)

– 10 ميجا بكسل، F/2.4 (زوم قريب 3X، مثبت OIS)

– 12 ميجا بكسل، F/2.2 (تصوير واسع، فلاش ليد)

تصوير الفيديويدعم 8K (24/30 إطار/ثانية)، 4K (حتى 120 إطار/ثانية)، FHD (حتى 240 إطار/ثانية)، HD (960 إطار/ثانية)
الميكروفونثانوي لعزل الضوضاء
الواي فايa/b/g/n/ac/6e/7، tri-band، Wi-Fi Direct
البلوتوثإصدار 5.3، يدعم A2DP، LE
GPSيدعم أنظمة GLONASS، BDS، GALILEO
وسائل الأمانمستشعر بصمة مدمج، Face Unlock
السماعاتستيريو لتجربة صوتية مجسمة
المستشعراتتسارع، قرب، جيروسكوب، بوصلة، ضغط جوي
مشاركة الملفاتSamsung DeX
المساعد الصوتيBixby
منفذ USBType C، يدعم OTG
البطارية5000 مللي أمبير، شحن سريع 45 واط، شحن لاسلكي 15 واط، شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط

سعر Samsung Galaxy S24 Ultra

  • في مصر، يتوفر الهاتف بنسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية بسعر تقريبا 46 ألف جنيه (ضمان دولي).
  • بينما تباع نفس النسخة بسعر 52 ألف جنيه مع ضمان محلي، أما النسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، فتعرض بسعر 58 ألف جنيه مع ضمان محلي.
معلومات الكاتب
إسلام رمضان

حاصل على ليسانس «أصول دين» جامعة الأزهر، أحب متابعة الأخبار والكتابة عنها والبحث بشكل واسع عن كل كلمة في الخبر

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
الطريقة الرهيبة لتنظيف الحلل التيفال المحروقة والطاسات وإزالة أصعب الدهون