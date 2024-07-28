بمزايا خيالية.. تعرف علي مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra واكتشف سعره المميز

استكشف أفضل هاتف رائد من سامسونج، وهو Samsung Galaxy S24 Ultra، الذي يعتبر من بين أبرز هواتف الأندرويد المتاحة، حيث يتميز هذا الهاتف بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تمنحك تجربة مستخدم استثنائية، ويأتي بشاشة رائعة من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة ودقة QHD+، حيث تدعم معدل تحديث يبلغ 120Hz وتوفر سطوعا عاليا، كما أنه مزود بكاميرا خلفية رباعية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك التقاط صور مذهلة وزوم فائق، يوعمل الهاتف بمعالج كوالكوم القوي، الـ Snapdragon 8 Gen 3، ليمنحك أداء مميزا، ويأتي مع بطارية سعتها 5000 مللي أمبير لتلبية احتياجاتك.

مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra

المواصفات التفاصيل الشبكات يدعم 2G، 3G، 4G، 5G الأبعاد 79 × 162.3 × 8.6 ملم الوزن 233 جرام مقاومة الماء والغبار شهادة IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) القلم قلم S Pen مدمج مع تأخير 2.8 ملي ثانية المواد المستخدمة زجاج خلفي محمي بـ Gorilla Glass Armor، إطار من التيتانيوم الشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X، 6.8 إنش، 1440 × 3088 بكسل، 505 بكسل/إنش، 120Hz طبقة الحماية Corning Gorilla Glass Armor سطوع الشاشة يصل إلى 2600 شمعة إصدارات الذاكرة – 256GB UFS 4.0 مع 12GB RAM – 512GB UFS 4.0 مع 12GB RAM – 1TB UFS 4.0 مع 12GB RAM زيادة التخزين لا يدعم كارت ميموري المعالج Snapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا 4 نانو المعالج الرسومي Adreno 750 الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل، F/2.2 الكاميرا الخلفية رباعية العدسات: – 200 ميجا بكسل، F/1.7 (أساسية، مثبت OIS) – 50 ميجا بكسل (Periscope، مثبت OIS، زوم 5X حقيقي) – 50 ميجا بكسل (Periscope، مثبت OIS، زوم 5X حقيقي) – 10 ميجا بكسل، F/2.4 (زوم قريب 3X، مثبت OIS) – 12 ميجا بكسل، F/2.2 (تصوير واسع، فلاش ليد) تصوير الفيديو يدعم 8K (24/30 إطار/ثانية)، 4K (حتى 120 إطار/ثانية)، FHD (حتى 240 إطار/ثانية)، HD (960 إطار/ثانية) الميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء الواي فاي a/b/g/n/ac/6e/7، tri-band، Wi-Fi Direct البلوتوث إصدار 5.3، يدعم A2DP، LE GPS يدعم أنظمة GLONASS، BDS، GALILEO وسائل الأمان مستشعر بصمة مدمج، Face Unlock السماعات ستيريو لتجربة صوتية مجسمة المستشعرات تسارع، قرب، جيروسكوب، بوصلة، ضغط جوي مشاركة الملفات Samsung DeX المساعد الصوتي Bixby منفذ USB Type C، يدعم OTG البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع 45 واط، شحن لاسلكي 15 واط، شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط

سعر Samsung Galaxy S24 Ultra