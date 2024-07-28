“المالية” تعلن عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس لعام 2024.. حقيقة زيادة المعاشات

بعد أن قارب شهر يوليو 2024 على الانتهاء، ينتظر الكثير من المواطنين مستحقي المعاشات صرف المعاشات لشهر أغسطس 2024، فقد قامت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بالإعلان عن الموعد النهائي لصرف المعاشات كما أعلنت عن حقيقة الزيادة الجديدة لمعاشات شهر أغسطس، ومن خلال هذا المقال سنوضح النقاط الهامة حول صرف المعاشات لشهر أغسطس 2024.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس

حددت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الأول من الشهر هو موعد صرف المعاشات لكل شهر، إلا إذا وافق هذا اليوم إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية فإنه سيتم تبكير أو تأخير هذا الموعد.

وبالتالي هذا يعني أن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2024 سيوافق يوم الخميس 1 أغسطس 2024.

وتيسيرا على أصحاب المعاشات يمكن صرف المعاشات من عدة منافذ متاحة في جميع أنحاء الجمهورية منها: البنوك، مكاتب البريد، ماكينات الصرف الآلي ATM.

الإستعلام عن المعاش بالإسم

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتوفير رابط خاص للاستعلام عن كافة تفاصيل المعاش، ليصبح الاستعلام عن المعاشات في مصر من الامور السهلة والبسيطة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:-

الدخول الى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتحديد خدمه (الاستعلام عن المعاش).

ادخل الرقم القومي والاسم في الخانات المخصصة واضغط على زر الاستعلام.

ستكون حاله المعاش موضحة في النهاية.

زيادة معاشات شهر أغسطس

وفقا لبيان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سيتم صرف معاشات شهر أغسطس بالزيادة المقررة شهر مارس الماضي 15%، ولا يوجد أي بيانات جديدة حول الزيادة هذا العام.

حيث نفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأخبار المتداولة حول صرف معاشات شهر أغسطس بزيادة قدرها 15%، ووصفها بالشائعات، وعلى المواطن ألا ينساق خلف هذه الشائعات ويستمع إلى الأخبار موثوقة المصدر.