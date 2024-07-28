“أعرف” خطوات الإستعلام عن غرامات المرور مجاناُ برقم اللوحة أو الرقم القومي 1446

من أكثر الأشياء التي تشغل أصحاب السيارات هي مخالفات المرور، ولسهولة الإجراءات أصبح الاستعلام عن المخالفات إلكترونيا متاحا، فيمكن لصاحب السيارة الاستعلام عن مخالفات المرور، أو التظلم عليها إلكترونيا، وهذا ما سنشرحه في مقالنا اليوم.

الإستعلام عن غرامات المرور

يمكن لأصحاب السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم السيارة (حروف وأرقام) مجانًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع النيابة العامة.

اختر خدمات المرور.

حدد أيقونة «الاستعلامات».

اضغط على أيقونة «استمرار».

اضغط على الإستعلام عن مخالفات «رخص المركبات».

للإستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

تظهر بين خيارات البحث الاستعلام عن مخالفات السيارات بـ«رقم اللوحة فقط- حروف وأرقام».

سجل رقم اللوحة في الخانات المحددة.

للإستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

– تظهر بين خيارات البحث صفحة جديدة تتطلب إدخال البيانات الأساسية لصاحب الرخصة الحالية والتي تشمل (الرقم القومي- رقم الهاتف).

– اضغط على «تفاصيل المخالفات».

– تظهر المخالفات المسجلة على سيارتك.

– بعد معرفة قيمة مخالفة السيارة يمكن الاختيار بين التظلم أو السداد إلكترونيًا وذلك عن طريق استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بك أو من خلال شركات التحصيل.

خطوات التظلم على مخالفات المرور

في حالة إذا أسفرت نتيجة التظلم عن طريق تسجيل مخالفة المرور بالخطأ أو عدم صحتها أو أن تكون المخالفة المسجلة غير خاصة بالمركبة محل التظلم، سيتم الإعفاء من سداد مقابل خدمة التظلمات.

ويمكن التظلم على مخالفات المرور أونلاين من خلال الخطوات التالية:-

ادخل إلى موقع النيابة العامة.

اختيار خدمات المرور.

اختر أيقونة «التظلمات».

اضغط على «استمرار».

ثم اضغط على التظلم على «رخص المركبات».

تظهر صفحة ويب للاستعلام عن قيمة المخالفة.

بعد الاستعلام وظهور كافة المخالفات المستحقة، حدد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم.

اضغط على «تظلم».

تظهر الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، بعد قراءتها اضغط على أيقونة موافق.

تظهر البيانات الخاصة برخصة المركبة.

قم بتحرير كافة البيانات المطلوبة.

ثم اضغط على إرسال الطلب.

يظهر أمامك بيانات التظلم ورقم الطلب الخاص بها.