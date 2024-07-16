كيفية الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق.. شوف اسمك منهم ولا

طرحت وزارة العمل العراقية الكشوفات التي تتضمن أسماء المواطنين الذين يتم شمولهم في الوجبة الأخيرة من الرعاية الإجتماعية، كما كشفت الوزارة أيضا عن كيفية الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، وتعتبر الرعاية الإجتماعية هي واحدة من صور الدعم التي توفرها الحكومة في العراق لبعض الأسر الفقيرة والتي تكون غير قادرة على توفير كافة الإحتياجات الضرورية، كما يتم تقديم هذا الدعم أيضا من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن العراقي.

كيفية الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق

أوضحت وزارة العمل في العراق عن الطريقة التي يتم بها الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية إلكترونيا وذلك من خلال منصة مظلتي التي أنشأتها الحكومة من أجل تقديم كافة الخدمات التي تتعلق بهذه الرعاية، وقد تتكون الطريقة التي يتم بها الاستعلام من خلال بعض الخطوات:

الضغط على الرابط المخصص من أجل الدخول على منصة مظلتي .

من الصفحة الرئيسية يتم اختيار الرعاية الإجتماعية.

اختيار الوجبة المراد معرفة من تم شمولهم بها.

اختيار المحافظة المراد الإطلاع عن الكشوفات الخاصة بها.

تحديد زر إظهار النتائج.

يتم فتح الكشوفات الخاصة بالمشمولين في المحافظة التي يتم تم تحديدها مع إمكانية تحميلها في صورة بي دي إف.

شروط الشمول في الرعاية

لكي يتم الشمول في هذا الدعم الحكومي يوجد بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في جميع من يتم قبولهم، وتقوم الجهات المختصة بالتحقق من توافر كافة الشروط عند مراجعة الطلبات المقدمة، وتتمثل الأحكام فيما يلي: