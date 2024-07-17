رابط موقع الباك لنتائج البكالوريا الجزائر دورة جوان وزارة التربية الوطنية

تزايدت الأخبار المتداولة حول ظهور نتائج البكالوريا 2024 دورة جوان في الجزائر، ما دفع طلاب شهادة البكالوريا إلى البحث عن الرابط للاطلاع على النتائج، انتهت عمليات التصحيح والمراجعة ورصد النقاط، حيث بدأت الامتحانات يوم 8 يونيو وانتهت يوم 13 يونيو، وقد جرت في أجواء هادئة بفضل التعاون الوثيق بين وزارة التربية الوطنية والجهات الأمنية.

نتائج البكالوريا الجزائر

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج بكالوريا الجزائر 2024 عبر موقع باك هو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي شهد نسبة منخفضة للغاية، حيث تجاوزت نسبة النجاح قليلاً 50%.

رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2024 دورة جوان

للاطلاع على نتائج البكالوريا 2024 الجزائر عبر موقع وزارة التربية الوطنية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع الباك الجزائري. اختيار قسم الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية. الضغط على خيار نتائج البكالوريا لعام 2024. إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب. كتابة كود التحقق المرئي. الضغط على زر “عرض النتيجة”.

فضاء الأولياء نتائج البكالوريا 2024

يمكن الاطلاع على نتائج البكالوريا 2024 دورة جوان عبر موقع فضاء الأولياء التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائريةباتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع فضاء الأولياء اختيار قسم “نتائج الامتحانات”. تسجيل الدخول برقم التسجيل والرقم السري. الضغط على زر “عرض النتيجة”.

من المتوقع أن تظهر نتائج بكالوريا الجزائر خلال الساعات المقبلة، حيث أكملت الوزارة المراجعة الخامسة لإجابات الطلاب، تشير التوقعات إلى أن النتائج ستكون متاحة قريبا خلال الأسبوع الجاري.