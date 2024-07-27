خطوات دفع غرامات المرور إلكترونيا في الكويت.. وكيفية الاستعلام على قيمة الغرامات 

أعلنت الحكومة الكويتية بأنه يمكن الاستعلام وتسديد الغرامات الخاصة بالمرور إلكترونيا من خلال منصة وزارة الداخلية الكويتية، كما أعلنت الخطوات الصحيحة في الاستعلام على قيمة الغرامات، وأكدت الحكومة الكويتية بأنه يجب على كافة الأشخاص الممتلكين سيارات تسديد قيمة الغرامات المقيدة على الرخصة حتى لا يتعرض المواطن أو المقيم للحبس، سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور.

خطوات الاستعلام على قيمة الغرامات المرورية بالكويت

أوضحت الحكومة الكويتية بأنه يتم الاستعلام على قيمة الغرامات المرورية إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على منصة وزارة الداخلية السعودية من خلال الضغط على الرابط الخاص بهم من هنا.

اختر الخدمات الإلكترونية من الخيارات الموجودة على الشاشة، بعدها يتم الضغط على الإدارة العامة للمرور.

سجل بيانات الرخصة الخاصة بك، بعدها اختر الاستعلام على قيمة الغرامات المرورية.

يعرض الموقع على الشاشة قيمة الغرامات المقيدة على الرخصة الخاصة بك.

بعد التعرف على قيمة الغرامات اختر تسديد، ويتم اختيار أي من طرق الدفع الموجودة على الشاشة، وبعد اكتمال التسديد يتم طباعة الإيصال الخاص بك والاحتفاظ به.

أسعار غرامات المرور بالكويت

يرغب بعض الأشخاص التعرف على قيمة الغرامات المرورية التي يتم تسديدها على المواطنين، وقد أوضحت وزارة الداخلية الكويتية الأسعار كالاتي: