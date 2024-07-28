تصميم أنيق وعصري.. تعرف على مواصفات هاتف Realme 12 plus .. يجذب الأنظار أينما ذهبت

قامت شركة ريلمي بإصدار هاتف جديد في سنة 2024 حيث حددت سعر ومواصفات هاتف Realme 12 plus وهو هاتف مميز من حيث الشكل والتصميم، حيث يجعله مميزًا لعشاق التكنولوجيا فتكون شاشة الهاتف مسطحة تماما 120 هيرتز وكاميرا خلفية رئيسية 50 ميجا بيكسل، ومن أهم مميزات هذا الهاتف هو احتوائه على بطارية ضخمة سعة 5000 مللي امبير حيث تدعم الشحن سريعا بقوة 67 واط لذلك هذا الهاتف خيارا مميزا لكل من يبحث عن هاتف قوي وجميل المظهر.

مواصفات هاتف Realme 12 plus

تهتم شركة ريلمي بإصدار مواصفات عالية الجودة في هاتفها الجديد ومنخفضة السعر ومن أهم هذه المواصفات:

واجهة الهاتف زجاجية بينما الإطار من البلاستيك والظهر من الجلد.

هذا الهاتف متاحا باللون البيج والأخضر.

وزن الهاتف 190 جرام.

الهاتف طارد للغبار و الماء الخفيفة.

يدعم شبكات الجيل الرابع والخامس ويتيح استخدام شريحتين اتصال مقاس نانو.

الشاشة نوعها AMOLED بحجم 6.67 بوصة.

و الدقة 1080×2400 بيكسل.

معالج الهاتف من النوع Dimensity 7050.

الكاميرا الخليفة تكون بدقة 50 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي GPS.

مميزات Realme 12 Plus

إليكم بعض المميزات في الهاتف الجديد Realme 12 Plus وهي: