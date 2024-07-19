الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق

الرعاية الاجتماعية هي واحدة من أنواع الدعم. الذي تقدمه الحكومة العراقية للمواطنين الذين يستحقون الدعم في العراق، وقد كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية خلال الوجبة الأخيرة، حيث أن الوزارة قد فتحت التقديم من أجل الاستفادة من الوجبة الأخيرة من الرعاية، وقد طرحت الوزارة الاستعلام إلكترونيا حيث أنشأت منصة مظلتي من أجل كافة الخدمات التي تتعلق بهذا النوع من الدعم، وأيضا أتاحت الوزارة إمكانية تحميل الكشوفات التي تحتوي على أسماء من يتم شمولهم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق

أصبح الآن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يتم إلكترونيا وذلك من خلال منصة مظلتي الرقمية، التابعة إلى الحكومة العراقية وتتم عملية الاستعلام من خلال القيام بالإجراءات التالية:

الضغط على الرابط المخصص من أجل الانتقال إلى منصة مظلتي.

القيام بإجراء تسجيل الدخول إلى المنصة.

اختيار الدعم الذي يتم تقديمه عبر الرعاية الاجتماعية.

اختيار معرفة من تم قبولهم لكي يستفيدوا من الدعم.

تحديد الوجبة الأخيرة.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

اختيار المحافظة التي يقيم فيها صاحب الطلب.

الضغط على استكمال الاستعلام.

يتم ظهور الكشوفات والبحث عن الاسم المراد معرفة أحقيته.

الفئات التي يتم شمولها في الدعم

الشمول في الدعم الذي يتم تقديمه عبر الرعاية الاجتماعية يكون لعدد من الفئات التي تستحقه في المجتمع العراقي، وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن هذه الفئات والتي تتمثل فيما يلي: