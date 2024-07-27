كم زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر 2024 طريقة الاستعلام عن الزيادة

قامت وزارة المالية في دولة الجزائر بالإعلان عن خطوات الاستعلام عن زيادة أجور المتقاعدين من خلال منشور رسمي لها على موقعها الرسمي، وأوضحت الوزارة عن نسبة الزيادة التي سوف يتم تطبيقها على جميع الأجور المختلفة؛ لذلك سوف نتعرف معًا عن تلك النسب وأيضًا طريقة الاستعلام إلكترونيًا، ومن المعروف أن تم توفير طريقة الاستعلام لتوفير جهد ووقت المواطنين.

نسبة الزيادة على رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

أعلنت وزارة المالية عن نسب الزيادة على رواتب المتقاعدين في دولة الجزائر؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك النسب فهي تتمثل في التالي:

تم توفير 50% على رواتب المتقاعدين الذين يكون راتبه أقل من 20 ألف دينار جزائري. تم توفير 4% زيادة على الراتب الذي يكون أكثر من 20 ألف دينار. يوجد 20% زيادة على الراتب الذي تتراوح قيمته من بين 50 ألف دينار حتى 80 الف دينار.

أجور المتقاعدين في الجزائر 2024

أوضحت وزارة المالية في دولة الجزائر في بيان رسمي لها على موقعها الإلكتروني في شهر مايو الماضي بأن يوجد قرار يخص زيادة أجور المتقاعدين، ومن المفترض أن يوجد هناك نسب مختلفة وتلك النسب يتم تطبيقها على حسب قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه المتقاعد، ووضحت تلك الوزارة بأن تتراوح الزيادة من بين 5% حتى 2% وسوف يحصل عليها جميع المواطنين المتقاعدين في دولة الجزائر.

طريقة الاستعلام عن زيادة أجور المتقاعدين 2024

سوف نقوم بتوفير لكم طريقة الاستعلام عن زيادة أجور المتقاعدين إلكترونيًا، وتتمثل خطوات تلك الطريقة في التالي: