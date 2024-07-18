“اتحدد رسمي” .. موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024 تبعًا لوزارة المالية المصرية وأماكن الصرف المتوفرة

يعتبر برنامج تكافل وكرامة أحد أهم مبادرات الدعم الاجتماعي في الوطن العربي، حيث يهدف إلى تقديم المساعدة المالية للأسر الأكثر احتياجاً. مع اقتراب شهر أغسطس، ويرغب الأشخاص في التعرف على موعد صرف الدعم المالي للأفراد والأسر المستحقة، والتي تعتبر هذه المساعدات مساندة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من البلدان، وفيما يلي سوف نوضح لكم موعد الصرف.

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس

من المقرر أن يتم صرف دعم تكافل وكرامة للمستفيدين في منتصف شهر أغسطس، فيتم الصرف في يوم 15 أغسطس 2024 لكل المستحقين المتوفر بهم شروط البرنامج، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي نوهت على ضرورية تحديث البيانات بانتظام وإثبات الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي تندرج تحت شروط البرنامج، كما يتعين على المستفيدين متابعة الإعلانات الرسمية والتأكد من صحة المعلومات المقدمة لضمان استمرارية الدعم.

شروط دعم تكافل وكرامة

تتضمن الشروط المطلوبة للحصول على الدعم كل ما يلي:

الدخل الشهري المحدود.

وجود أطفال في مراحل التعليم.

كذلك إثبات الحالة الصحية التي تستوجب الدعم

ألا يكون لدى المواطن تأمين صحي.

لا يجب أن يكون لدى المواطن تأمين اجتماعي.

ألا يكون لدى المواطن ممتلكات باهظة الثمن.

المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة

يستهدف البرنامج الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الأرامل والأيتام، ويلعب تكافل وكرامة دوراً حاسماً في توفير شبكة أمان اجتماعي لهذه الفئات، مما يساعدهم على تحمل أعباء الحياة والمساهمة الفعالة في المجتمع.