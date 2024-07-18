“نزلها حالًا” .. تردد قناة ماجد الجديد على النايل سات لمشاهدة ممتعة من أفلام الكرتون 24 ساعة بجودة الاتش دي

يقوم الأشخاص بالتساؤل عن تردد قناة ماجد الجديد، فقد أصبح البحث عن تردد القنوات التلفزيونية الخاصة بالأطفال من الأمور ذات الأهمية القصوى للأسر العربية التي تسعى لتوفير محتوى ترفيهي وتعليمي مفيد لأطفالها، وتجدر الإشارة بأنه تبرز قناة ماجد كواحدة من القنوات المفضلة لدى الصغار والكبار، نظرًا لما تقدمه من برامج ومسلسلات تجمع بين الترفيه والفائدة، وفيما يلي سوف نوضح لكم

تردد قناة ماجد الجديد

يمكنك استقبال قناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات من خلال كتابة تفاصيل التردد التالية:

التردد: 12467.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مميزات قناة ماجد

قناة ماجد من القنوات التي تتسم ببث كثير من أفلام الكرتون التي لا تحصى، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة تتمتع بتغطية جغرافية واسعة، مما يسمح لها بالوصول إلى جمهور كبير في مختلف أنحاء العالم العربي، وتجدر الإشارة بأن تلك القناة من القنوات المميزة التي تعرض كثير من الأفلام الكرتونية والبرامج التي لا تحصى، ولقناة ماجد الكثير من المميزات التي لا حصر لها التي من ضمنها يلي: