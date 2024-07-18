“الآن اضبط” .. تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد على النايل سات للاستماع للقرآن بأجمل أصوات المشايخ

يرتفع البحث من قبل العديد من الأشخاص للتعرف على تردد قناة المجد للقرآن الكريم، حيث تعد تلك القناة أحد الركائز الأساسية في إثراء المحتوى الإسلامي عبر الفضائيات، حيث تخصصت هذه القناة في تلاوة القرآن الكريم على مدار الساعة، مقدمة خدمة عظيمة للمسلمين في كل مكان، ولا تتوقف مهمتها عند هذا الحد بل تمتد لتشمل تقديم تفسيرات ودروس تعليمية حول القرآن الكريم، مما يجعلها منارة للعلم والمعرفة في العالم الإسلامي.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

يقوم المسلمين بالبحث لمعرفة تردد قناة المجد للقرآن الكريم، حيث تصنف تلك القناة على أنها واحدة من القنوات الرائدة في مجال البث الديني الإسلامي، وذلك من خلال تقديمها لمجموعة من القراءات القرآنية المتنوعة والبرامج التفاعلية، استطاعت أن تحدث تأثيراً كبيراً في قلوب المشاهدين وأن تعزز مكانتها كمصدر موثوق للمعرفة الدينية، وتم تم تحديث التردد الخاص بها للحصول على إشارة واضحة وجودة بث عالية للقناة، وقد جاء التردد الجديد الخاص بها كما يلي:

التردد: 11373

القمر لصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

أهم القراء المشهورين في قناة المجد

هناك العديد من القراء في قناة المجد للقرآن الكريم يتلون القرآن من ضمنهم:

الشيخ عبدالرحمن السديس.

الشيخ سعود الشريم.

الشيخ ماهر المعيقلي.

الشيخ ياسر الدوسري.

نبذة عن قناة المجد للقرآن الكريم

تميزت قناة المجد للقرآن الكريم بتقديمها لمختلف أساليب القراءة والأداء القرآني، ما يوفر للمشاهدين فرصة الاستماع إلى القرآن الكريم بأكثر من رواية وطريقة تلاوة، وهذا التنوع يُلبي الأذواق المختلفة ويسهم في تعزيز التجربة الروحية للمتابعين.