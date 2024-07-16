“لعشاق الكرة المستديرة” استقبل عندك تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بكل سهولة

قناة أون تايم سبورت واحده من أفضل قنوات الخاصة بالأخبار الرياضية، حيث أنها تعد واحدة من أشهر القنوات في الوطن العربي التي تقوم بنشر المباريات بدون دفع رسوم شهرية او سنوية، كما أنها تقوم بنشر المباريات المحلية مباشرة، بالإضافة إلى أنها تعد من إحدى القنوات البارزة في نشر جميع الأخبار المحليه والعالميه الخاصة بالرياضة، ومن الممكن أن تحمل على أكثر من قمر صناعي بجودة عالية، ولذلك السبب قام العديد بالبحث على جوجل عن طريقة تحميل القنوات على التلفاز.

ضبط قناة أون تايم سبورت على التلفاز

تستقبل العديد من الأقمار الصناعية تحميل القناة وذلك لأنها من أكثر القنوات الخاصة بمشاهدة المباريات والاخبار الرياضية فيستطيع أي قمر صناعي استقبالها، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة القائمة من خلال استخدام جهاز الريموت كنترول.

قم باختيار التثبيت اليدوي.

قم باختيار القمر الصناعي الخاص بالجهاز.

املىء الخانة الخاصة بالتردد الجديد للقناه وكتابه التردد.

اضغط على أيقونة بحث.

اضغط على زر اضافه.

رجاء انتظر التحميل.

اضغط على كلمة حفظ.

بعد ذلك سوف تحفظ القناة على الجهاز.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

هناك بعض البيانات الهامة التي يجب عليك أن معرفتها قبل أن تقوم بتحميل القناة على الجهاز على القمر الصناعي نايل سات وهي كالتالي:

تردد القناة وهو 10872.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطا وهو 5/6.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن ايضا مستخدمين القمر الصناعي عرب سات أن يحملوا القناة على الجهاز الخاص بهم وذلك استخدام البيانات التالية: