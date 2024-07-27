شروط وخطوات التسجيل في الدعم الريفي للمتقاعدين الدفعة الجديدة 2024

تعمل المملكة العربية السعودية على توفير الدعم لكافة المتقاعدين هناك، فعملت على طرح دعم للمتقاعدين يسمى الدعم الريفي، وأعلنت الحكومة السعودية بأنه يتم التقديم على الدعم إلكترونيا، وأوضحت الشروط الأساسية في التسجيل في الدعم سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

خطوات التسجيل في الدعم الريفي للمتقاعدين

أعلنت الحكومة السعودية بأنه يتم التسجيل في الدعم الريفي للمتقاعدين إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط منصة الدعم الريفي من خلال الرابط الخاص بهم من هنا

اختر تسجيل جديد من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة بمقدم الطلب، ويجب التأكد من صحة البيانات أثناء التسجيل.

بعدها يتم تسجيل الكود المرئي التي تم إرساله على الهاتف للتأكد من صحة البيانات.

اضغط على التالي، يعرض الموقع بعض من الشروط والأحكام التي يجب الموافقة عليها جميعا.

اختر تسجيل، ويطلب الموقع تسجيل الحساب البنكي الخاص بك، ويجب التأكد من أنه ساري.

بعدها يتم الضغط على نوع الدعم وهو الدعم الريفي، واختر تقديم الطلب.

ويجب على المتقدم متابعة طلب التقديم للتأكد من الموافقة.

ما هي شروط التقديم على الدعم الريفي

بعد الاطلاع على الخطوات الصحيحة في التسجيل في الدعم الريفي، يرغب البعض الاطلاع على الشروط التي يجب توافرها ليتم الموافقة على التقديم في الدعم والشروط كالتالي: