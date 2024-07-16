وزارة المالية تعلن عن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للعاملين بالدولة 

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024، أعلنت وزارة المالية المصرية عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تكبير موعد صرف مرتبات شهر يوليو الحالي للعاملين بالدولة، فما هو الموعد الذي سيتم فيه نزول الرواتب وفقا لقرار وزارة المالية، تابعونا في السطور القادمة من هذا المقال.

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للعاملين بالدولة

وفقا لما قامت وزارة المالية بالإعلان عنه في صباح اليوم الثلاثاء، تقرر تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو الحالي ليكون بدءا من يوم الخميس القادم الموافق لتاريخ 18 من يوليو، وقد أكدت الوزارة أن مرتبات هذا الشهر سوف تكون متاحة لجميع العاملين في أي وقت اعتبارا من بدء تاريخ صرف المرتبات المحدد لجميع الجهات الادارية.

وقد أعلن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية الدكتور شريف خيري في بيان سابق عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو ليكون في يوم 18 يوليو، بينما سيتم صرف المتأخرات في أيام الثامن والعاشر والحادي عشر من شهر يوليو، أما عن مرتبات شهر أغسطس القادم فمن المقرر أنه سيتم صرفها بدءا من يوم 22 أغسطس وسيتم صرف المتأخرات هلال أيام 8، 11، 12 من أغسطس.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024

وفقا لقرار وزارة المالية فيما يخص صرف الرواتب بدءا من يوم الخميس القادم لجميع العاملين بالدولة، سوف يكون بإمكان المواطنين صرف الرواتب فور موعد نزولها من الأماكن التالية: